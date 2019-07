Tres vinos de Ribeira Sacra, entre los mejores en las Catas de Galicia 2019

La Cata Galicia 2019 premió este miércoles a tres bodegas de Ribeira Sacra. Obtuvieron ese reconocimiento Casa Moreiras (Pantón), que logró con un tinto un Acio de Ouro en la categoría exclusiva para la denominación; Abadía da Cova (O Saviñao), con la misma distinción entre los caldos ecológicos, y la ourensana Adega Vella Barrica, Acio de Ouro Tinto entre los de elaboraciones con madera.

La gala, celebrada en Boqueixón, la presidió el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien dijo que el plan de dinamización de las cinco denominaciones de origen (D.O.) de Galicia "reforzará a imaxe e a promoción" de los vinos gallegos y "potenciará o seu vínculo" con el rural.

"Será unha estratexia común e coordinada que atenderá as particularidades de cada denominación e reforzará a súa relación co sector turístico aproveitando os recursos do noso patrimonio cultural, natural e paisaxístico», destacó. Incidió en la necesidad de contar «con todos os axentes do sector" -consejos reguladores, rutas de los vinos, viticultores, bodegas, investigadores o sector de la restauración, entre otros-- para cumplir esta hoja de ruta que permitirá "manter os estándares de calidade, seguir impulsando a internacionalización, incrementar o tamaño das bodegas e abordar a remuda xeracional".

LICOR PREMIADO. En la cata también resultó premiado, ya en la categoría de licores de hierba, el denominado Quenza, fabricado por Custom Drinks en Chantada, que logró un Pote de Prata.

Entre los vinos, los ganadores absolutos fueron el tinto Menciño, de la Bodega Cooperativa Jesús Nazareno (D.O. Valdeorras) y el blanco Arbastrum, de Eidosela (D.O. Rías Baixas).