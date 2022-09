Vinos que contienen el ADN de una familia

Primero fue Manuel Valdés, más conocido como Capador, por ser esta su profesión, y al principio era solo una viña. Después, su yerno, Nilo Vila, siguió con esta finca e incorporó otras dos. Vendía el vino en garrafas hasta que en 1978, algo antes de la primera Feira do Viño de Amandi, comenzaron a embotellar los caldos que producían. Surgió así Adega Tear, que producía unos vinos cada vez más reconocidos.

Nilo falleció en 1991 y la tercera generación tuvo que integrarse en la bodega de forma prematura. Germán Vila tenía solo once años en aquel momento y meses después ya era uno más en las viñas de la familia. Con 19 estaba metido de lleno en el negocio, algo "que che ten que gustar si ou si, porque se isto non che gusta é mal asunto", asegura.

La bodega produce unas 25.000 botellas al año de tres hectáreas de viñedo repartidas en 19 fincas. La mayoría es mencía, pero tiene un godello que lleva el nombre de Nilo, el padre de Germán y José Manuel

Desde entonces, Adega Tear ha experimentado un enorme crecimiento. Ahora trabajan 19 parcelas que, en conjunto, suman unas tres hectáreas y la producción anual ronda las 25.000 botellas. La mayor parte corresponde a un mencía joven, una producción que se vende en un 70% en el mercado gallego y el 30 restante va a parar a Madrid o País Vasco.

Pero si algo se mantiene es el "traballo persoal e a implicación da familia e dos dous traballadores, que consideramos tamén parte dela", asegura Germán, que junto a su hermano José Manuel lleva el peso del negocio.

Y el valor que se da a la familia en Adega Tear también salta a la vista en cada una de las 1.500 botellas que producen de godello. Llevan el nombre de su padre, Nilo, "a modo de pequena homenaxe". En parte porque a finales de los setenta, cuando empezó todo, elaboraban "máis viño branco que tinto, aínda que era sobre todo con uvas de xerez". Esto también obligó a los Vila a "ter que ir reconvertendo o viñedo cando apostamos polo godello, que nun principio era un experimento e acabou dando un moi bo resultado".

La producción de Tear se completa con otras dos referencias. Por una parte, dos mil botellas de un mencía envejecido en barrica durante seis meses y etiquetado como Capador, en honor al abuelo de Germán y José Manuel. Saben que sin él hoy no estarían disfrutando de un negocio sacrificado pero a la vez muy reconfortante.

Capador es el nombre de su mencía envejecido y Emma el de un exitoso rosado que ya llega a las 1.500 botellas

Por otra parte, 1.500 botellas de un rosado color brillante frambuesa etiquetado como Emma. Comenzaron con él "hai catro anos, cando fixemos unhas 400 botellas para consumir e probar na casa", dice Germán. El resultado les convenció tanto que vendimia a vendimia fueron ampliando el número de botellas de este rosado. Así hasta el año pasado, "cando se desbordou todo", cuenta el copropietario de Tear, que avanza que este año doblarán la producción de rosado por la gran acogida. Cree que es una "moda" que cada vez llama más la atención porque "son viños diferentes".

Lo que no cambia es la apuesta por la calidad con la que sigue esta bodega con sede en Figueiroá. "Non nos podemos desviar de aí", reconoce Germán, "así que seleccionamos as parcelas e os patróns de cepas para obter os viños de maior calidade".

En las últimas semanas, antes de la vendimia, instalaron un lagar (en la imagen) con capacidad para 5.000 kilos y donde la uva pasa alrededor de una semana. "O principal problema que temos é o espazo, así que construímos este lagar que nos aporta control sobre a fermentación e o proceso de elaboración", señala Vila.

Además, desde hace dos años ofrecen servicios vitícolas para frenar el abandono de las viñas. "Pero hai máis demanda que tempo e priorizamos a bodega", indica Germán, que da cuenta de las dificultades que existen para encontrar "persoal comprometido".