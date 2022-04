Viños no primeiro furancho da comarca

Viños e tapas saíron este sábado veloces dende o interior da casa do Currio directos aos estómagos do público, que non fallou á estrea do Currio. Queden con este nome, porque así se chama o primeiro furancho aberto na Ribeira Sacra. Atópase na Pobra do Brollón, na parroquia de Vilachá. Máis concretamente, no lugar de Trasmonte.

O Currio é o nome da casa na que Pedro Pérez González, coa axuda da súa filla, Lucía, vai atopar un novo xeito de que os excedentes de viño non supoñan perdas económicas. Ese é o gran obxectivo da normativa aprobada polo Concello da Pobra do Brollón, que permite montar nas casas negocios para vender o caldo sobrante e acompañalo dunhas tapas.

Público congregado no Currio. FURANCHO O CURRIO

As regras son claras. Os furanchos da Pobra do Brollón só teñen permiso para abrir uns meses ao ano, de decembro a xuño. Hai a posibilidade de ampliar ata xullo. Os restantes enténdese que son para desenvolver a vendima.

Ademais, os locais son para vender única e exclusivamente viño, que debe ser elaborado con uva do concello e atoparse no rexistro vitícola de Galicia. Tamén debe ter superada unha análise feita por un enólogo que corrobore que o viño é apto para o seu consumo.

Os caldos só poden ir acompañados dunhas tapas concretas. A normativa do Concello dá a posibilidade de escoller ata cinco entre once posibles. No caso do Currio son queixos, embutidos, empanada feita na casa, tortilla e callos.

Clientes en el furancho O Currio. FURANCHO O CURRIO

O primeiro furancho da comarca comeza así unha ilusionante etapa que o manterá aberto as fins de semana entre as 13.00 e as 23.30 horas, aproximadamente. Previa chamada, os grupos grandes poden facer reserva e acudir entre semana para gozar tanto das instalacións coma dos paisaxes.

O PRIMEIRO DÍA. O Currio chamou moito a atención dos veciños na súa estrea e non poucos acudiron á chamada. Os furanchos son moi típicos nas Rías Baixas, pero non na Ribeira Sacra, onde brillaban pola súa ausencia ata onte. No resto da provincia de Lugo hai algunha experiencia similar. Por exemplo, Adega de Cabanas, un establecemento de Portomarín.

O Currio atópase nunha zona rural de privilexiadas vistas que agora dispón dun novo atractivo. Contan Pedro e Lucía que xa teñen reservas feitas e interese de xente de Lugo ou de Ourense.

Pedro pon uns chanqueiros. MIGUEL PIÑEIRO

No Currio, os viños (tintos ou brancos) véndense a un euro o chanqueiro (como se chama o vaso onde descansa a bebida antes de ser inxerida) ou a cinco a xerra.

Ademais, non só caldos e comida protagonizarán o día a día neste novo e particular local de Vilachá. Di Lucía Pérez que a súa idea é transformar a casa nun lugar de encontro onde celebrar sesións de cine, recitais de poesía, presentacións de libros ou concertos.