Vino y patrimonio centran las VIII Xornadas de Portas Abertas de Ribeira Sacra

El consejo regulador de la denominación de origen Ribeira Sacra y el consorcio de turismo se han unido para ofrecer varios viajes para dar a conocer la comarca desde la perspectiva del enoturismo. Se trata de una iniciativa que se enmarca dentro de la octava edición de las Xornadas de Portas Abertas das Rutas dos Viños de Galicia, que promociona la Xunta, y que tendrá lugar entre los días 14 y 16 de junio.

Habrá visitas gratuitas a bodegas y museos, con salidas a los lugares a visitar desde Lugo, Ourense y Monforte. La idea es divulgar las bondades de este territorio que aspira a ser declarado Patrimonio de la Humanidad.

El programa es muy amplio. Se ofrece conocer las bodegas Moure, Amedo, Moreiras, Aceiroga, Ponte da Boga, Rectoral. Regina Viarum. Ribada, Vía Romana y Ronsel do Sil. Se trata de una participación de establecimientos que casi duplica la que hubo el pasado año, algo que, según los organizadores, demuestra el interés de los productores por, más allá de promocionar sus caldos, divulgar el entorno en el que se producen y explicar cómo es la llamada viticultura heroica.

A ello se suman visitas al Centro do Viño que funciona en Monforte, al ecomuseo de Arxeriz (O Saviñao), al Centro de Olería que hay en Gundivós (Sober) y al museo etnográfico que existe en la villa de Quiroga y a otro que est al aire libre y que no es otro que la Ruta do Románico de Pantón, con excursiones a las iglesias de mayor valor patrimonial, explicadas todas ellas por guías profesionales. La oferta se completa con una cata comentada en el restaurante A Faragulla de Chantada, con un túnel del vino en el Centro do Viño de Monforte y con recorridos en barco por el río Miño.

Toda la información sobre horarios y disponibilidad para toda y cada una de las propuestas incluidas en el programa de puertas abiertas se puede consultar en la página web www.xornadasrutasvinosgalicia2019. com. Existe la posibilidad de realizar rutas similares en las otras cuatro denominaciones de origen de Galicia. Las primeras arrancan entre el 7 y el 9 de junio en Rías Baixas y O Ribeiro. En Monterrei y Valdeorras coinciden con las de Ribeira Sacra.

REPRESENTACIONES. El alcalde de Monforte estuvo presente en el acto de presentación de las jornadas, al que acudieron los presidentes de las denominaciones de origen de Galicia y los conselleiros José González Vázquez, de Medio Rural, y Román Rodríguez González, de Cultura e Turismo.

A la cita no faltó la secretaria del Parlamento de Galicia, la soberesa Raquel Arias. Todos realizaron un brindis por el futuro de la vitivinicultura gallega, un sector que por la calidad de sus productos está en auge.