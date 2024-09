El vino de la Ribeira Sacra vive una crisis con muchas aristas

Durante los 31 años de existencia de la Denominación de Origen Ribeira Sacra (aunque primero como viños da terra) se registraron algunas crisis en el consejo regulador, la mayoría cuestiones internas y de gestión, pero la situación actual con las bodegas llenas de excedente de cosechas anteriores por la reducción en el consumo de tintos no tiene precedentes.

El problema no es exclusivo de la Ribeira Sacra y afecta a todas las denominaciones de tintos, pero las peculiaridades de esta D.O. (con mucho pequeño productor y el terreno muy fragmentado) así como la lenta capacidad de reacción del consejo regulador y de la Xunta de Galicia amenazan con hacer más profunda la herida.

La estimación para la actual vendimia es que podrían quedar sin recoger unos 1,3 millones de kilos de uva. Desde el inicio del verano las bodegas anunciaron a los productores locales que no podían comprarles la uva. Adegas Moure (O Saviñao) tomó la decisión se recogerles un 20% menos que el año anterior. Pero el gigante de Rectoral de Amandi (Sober), la que más peso tiene en volumen de kilos en la D.O., se quedó con un reducido grupo de proveedores y al resto no les recogerá nada de uva.

Una carta el 19 de agosto

Entre esos afectados está José Manuel Álvarez. Este viticultor recoge 10.000 kilos de uva entre Amandi y A Abeleda que vendía a Rectoral. "A maioría dos proveedores desta adega recibimos unha carta o 19 de agosto, xa encima da vendima, na que dicía que non collía as nosas uvas. Antes desa data nada nos dixera", explica el joven, que añade que otras bodegas avisaron con algo más de margen.

José Manuel se plantea vendimiar sus parcelas y meter las uvas en sus cubas: "pero despois que lle fago ao viño?", dice.

Este viticultor leyó las informaciones de la Xunta sobre las ayudas, pero insiste en que no hay nada claro, no se sabe ni cuándo ni dónde se van a solicitar y que el consejo regulador se pone de perfil en este conflicto. "Pero claro, que vai dicir o consello regulador despois de levar anos autorizando plantacións donde nunca houbo viñas? O consumo caeu pero ese non é o único problema, parte da culpa tamén a tiveron eles". apunta.

Martín Varela es uno de los integrantes de la sociedad cooperativa Billó que se dedica a la viticultura, las manzanas y las castañas y asegura que el trabajo en la ribeira es el menos productivo de todos. Recoge en una cosecha normal unos 4.000 kilos en la zona de Belesar que vendía hasta el año pasado a Condado de Sequeiras.

"A primeiros de verán avisaron da adega de que só collerían o 50% da uva que levaron o ano pasado. O resto temos que buscarlle saída", explica. "O problema non é só este ano, o problema é que para o próximo probablemente aínda collan menos porque a tendencia de consumir menos tinto non se vai rematar dun ano para outro", alerta.

A este viticultor le da la sensación de que se está enfocando la crisis como algo puntual cuando el considera que "é o primeiro de varios anos que semellan complicados e tocará plantexarse se compensa traballar a ribeira ou non".

Una de las alternativas que da la Xunta a los viticultores es que soliciten las ayudas de la PAC para cultivos leñosos en bancales. "Nós xa solicitamos esas axudas outros anos, son 180 euros por hectárea que non che resolven gran cousas porque nesa liña de axudas tamén indica que non podes dar herbicida, así que tes que meter a desbrozadora tres veces ao ano e xa non che compensan os cartos", insiste.

Vendimia en Vilachá de Salvadur. CONCELLO DA POBRA DO BROLLÓN

La reconversión a los blancos y destilación de crisis

Otra alternativa es orientar la producción a los blancos pero el gran riesgo según Martín es que, a medio plazo, se sature el mercado de blanco, algo que también señala el viticultor José Manuel Álvarez e incluso el bodeguero Evaristo Rodríguez, de Adegas Moure, quien avisa de que "en Rueda, en Valdeorras, no Bierzo, en todas as denominacións se están reconvertindo en masa ao branco, non hai que descartar que en poucos anos teñamos máis branco do que se poida vender, como pasa agora co tinto", concluye

A los bodegueros que no saben qué hacer con el vino que tienen en stock se les ha animado desde la Xunta a participar en la llamada destilación de crisis para obtener alcohol del vino que les sobra; además de articular programas de promoción para reactivar el mercado. Adegas Moure explica que sí se acogerá a la destilación, pero, por ejemplo, no lo hará Cividade (Sober).

Brais Verao, responsable de esta bodega, explica que sacan unas 12.000 botellas de vino al año, pero en las cubas tiene cerca de un 20% de la cosecha de 2022 sin vender y casi el 60% de la de 2023. "Podería pedir a destilación para a colleita de 2023 pero xa teño as etiquetas mercadas e a inversión feita para comercializalo, non me compensa para nada esa medida", comenta.

Su mercado es el gallego, principalmente el sector hostelero y remarca que normalmente en marzo ya no le quedaba vino para ofrecer a los distribuidores y este año ocurre todo lo contrario.

Este joven se muestra confiado en que el sector se reajuste y se remonte la situación.



Adegas Guímaro es otra de las referencias de la subzona de Amandi. Explica Pedro Rodríguez que ellos recogen cada año unos 300.000 kilos de uva entre propia y de viticultores locales. En su caso van a recogerles lo mismo porque asegura que "temos un stock pequeno, que controlamos ben".

Se veía venir, pero se reaccionó tarde

El problema sobre el excedente de vino en las bodegas llevaba tiempo en los foros del sector y los sindicatos lo hicieron público en numerosas ocasiones en los últimos meses.

Además del conflicto de mercado, los sindicatos alertan de que en una denominación con muchos pequeños viticultores, muchos de ellos de cierta edad y sin relevo generacional puede darse un elevado abandono del viñedo, de los bancales y por lo tanto de un paisaje candidato a Patrimonio de la Humanidad.

La Xunta, tras la presión sindical, anunció a las puertas de la vendimia dos millones de euros de ayudas para mantener el paisaje, así como incentivos a la destilación para aliviar el excedente de las bodegas, pero todavía no se ha materializado nada.