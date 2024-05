"Vilachá es autenticidad. Esta feria es el mejor reflejo de la cultura y la idiosincrasia de aldea"

Juanjo Figueroa toca muchos palos. ¿Alguna vez ejerció de pregonero?

Será la primera y me hace mucha ilusión. Conozco la feria, colaboro con ella desde hace años y que me hubiesen propuesto para esta tarea significa que me estiman. Me siento muy agradecido.

También guiará una cata musical este mismo viernes en la feria.

Será una actividad conjunta con Suso Corenta. Él es un gran conocedor de la cultura de Vilachá, tiene canciones versionadas sobre el lugar, y creo que será la simbiosis perfecta entre música y vino. El vino es parte de la cultura como lo son la música y el arte, que son el maridaje perfecto.

Dice usted que no hay vino malo.

Efectivamente. Detrás de cada cosecha hay muchísimo trabajo. A lo largo del año, el viticultor se enfrenta a un montón de contratiempos, plagas, lluvias, sequías, granizo… Puede haber vinos más o menos correctos a nivel organoléptico, vinos que nos gusten más o menos, pero hay que valorar el esfuerzo que tienen detrás.

¿Qué tiene Vilachá que no tengan otras ferias?

Vilachá es sinónimo de autenticidad. Esta feria es el mejor reflejo de la cultura y de la idiosincrasia de aldea. Una muestra en la que conviven los vinos cosecheros con los de la Denominación de Origen Ribeira Sacra y que se celebra en un entorno único. A nivel cultural, esta feria aporta muchísimo.

La comarca tiene una orografía muy cambiante. Aquí se puede hacer cualquier vino y todos muy diferentes

¿Es Vilachá la ribera fea de la Ribeira Sacra?

Todo lo contrario. La Ribeira Sacra tiene una riqueza paisajística enorme, tiene unos cambios de orografía y una serie de características que disparan su potencial. Ahí se puede hacer cualquier tipo de vino con la posibilidad de que sean muy diferentes. Dentro de ese contexto, con muchas microzonas muy diversas. Vilachá es un lugar bestial para hacer vino. A la feria acuden siete bodegas y una decena de vinos cosecheros.

¿Son vinos compatibles?

Son compatibles y complementarios. El vino de cosechero es el reflejo de una cultura y la denominación hace un gran trabajo de difusión.

¿El cosechero es 'peor' vino?

Para nada. Son vinos hechos con otros recursos, otros parámetros y otras pretensiones. Diferentes pero de mucha calidad y con personalidad.

¿Está reconocido el trabajo del sumiller a nivel social?

Es un oficio poco conocido. Tenemos la imagen de que el sumiller es una persona estirada que está en un restaurante clásico para aconsejarte a la hora de elegir un vino, pero nuestro trabajo va más allá. Somos personas que trabajamos por la difusión del vino, sea en hostelería, en una tienda especializada o en internet.

Tenemos que acercar el vino a la gente joven, que sea algo divertido, que no sea solo cosa de padres y abuelos

¿Cómo afronta la presidencia?

Trabajando mucho de manera altruista, con mucha ética y honestidad. No soy yo solo, somos un equipo de 20 personas con el reto de acercar el vino a la gente.

¿Cómo está el consumo de vino?

La tendencia es de bajada del consumo y creo que, en ese sentido, el sector tiene que hacer autocrítica. Durante mucho tiempo se tuvo un discurso muy clásico sobre el vino y necesitamos que las nuevas generaciones se animen a consumirlo, siempre con moderación, pero hay que hacerlo más divertido, que no sea solo una cosa de padres y abuelos.