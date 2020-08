Vilachá deja al descubierto los orígenes de la Ribeira Sacra en una excavación

La segunda campaña arqueológica en Vilachá de Salvadur (A Pobra do Brollón), finalizó después de tres semanas de trabajo para exclarecer el yacimiento de Os Conventos, situado en Val do Frade, en la ribeira do Sil. Las dos grandes incógnitas de esta campaña de excavación eran, por una parte, saber si había más enterramientos en el lugar -además del encontrado en la anterior campaña de mayo de 2019- y por otro lado, entender mejor los límites y estructura del yacimiento donde supuestamente se construyó el monasterio de San Martiño de Piñeira.

La intervención comenzó con muy buen pie al encontrar en los trabajos de limpieza previos a la excavación un descubrimiento espectacular, una piedra inscrita en latín vulgar del período altomedieval. Tras consultar con expertos en epigrafía, la hipótesis más secundada es que se trata de una piedra funeraria con la expresión escrita 'famulus dei', servidor de Dios, una forma prototípica de enterramiento.

La piedra, reutilizada en un muro perimetral del yacimiento, encaja a la perfección con la hipótesis del equipo, dirigido por el arqueólogo Xurxo Ayán, que sitúa el origen de Os Conventos en un primitivo eremitorio en torno al siglo X, que daría paso posteriormente al monasterio de San Martiño de Piñeira.

PRERROMÁNICO. Otro descubrimiento importante, que constata el carácter sacro de este espacio desde sus inicios, es una pequeña losa grabada con un crismón, es decir, un monograma con las dos primeras letras de la palabra Cristo en griego. Estas losas son típicamente usadas en la meseta norte en la época visigoda, por lo que el descubrimiento lleva a los primeros momentos de Os Conventos.

Del siglo X también datan los huesos humanos de la campaña anterior, al lado de la cual, se encontró este año un sarcófago excavado en la roca. Muy cerca, el equipo descubrió una pequeña estructura tipo cesta con un depósito compuesto por huesos de animal, cerámica, guijarro y otros materiales.

"Ainda que quedamos pendentes das datacións, polo contexto arqueolóxico podemos dicir que estes achádegos lévannos directamente ás orixes dos Conventos, a un período escuro altomedieval no que aínda se mesturan costumes cristiás con rituais pagáns", afirma el arqueólogo responsable del proyecto, Xurxo Ayán.

La documentación histórica recoge la ocupación posterior del monasterio de San Martiño de Piñeira por la orden del Císter, momento en el que el lugar pasa a ser una granja para producción vinícola.

La excavación confirma esta ocupación con el desenterramiento de un gran volumen de cerámica que data de los siglos XII y XIII, además de restos metálicos como una punta de lanza, cuchillos y llaves. "Son indicios dun sistema feudal no que Os Conventos tiña o control do val para orientalo á produción vinícola para beneficio económico do Císter, con consecuente conflito social", detalla Ayán.

La intervención se desarrolló gracias a la colaboración de la Consellería de Cultura e Turismo, el Concello de A Pobra do Brollón y la asociación veciñal de Vilachá de Salvadur, dentro del proyecto Adegas da Memoria.