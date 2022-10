De vigilar un Lidl a dirigir en la élite

La carrera del monfortino Manu Torres se ha labrado a base de pico y pala. Desde muy abajo y tras muchos sacrificios, el técnico ha conseguido llegar a la élite del fútbol profesional. Es el segundo entrenador del Andorra FC, club propiedad de jugador del Barcelona Gerard Piqué cuyo cuerpo técnico encabeza Eder Sarabia, en su día ayudante de Quique Setién en el club azulgrana, además de en el Real Betis y la UD Las Palmas.

"Non sei que deparará o futuro. Claro que algún día estaría encantado de ser primeiro adestrador nun club do fútbol profesional, pero son de vivir o presente e actualmente estou moi contento", asegura Manu Torres tras interrumpir por unos minutos el ajetreado día a día en una entidad como el Andorra para atender la llamada de este periódico.

No mira al futuro, pero es inevitable que surjan preguntas acerca del pasado, del camino hacia lo más alto. Y el de Manu Torres empezó con una final de Copa Deputación, cuando era jugador del Atlético Escairón en Preferente.

"Fomos xogar a Lugo unha final, contra o Milagrosa, e na bancada había un home que presidía un club en Valencia, o Alboraya», recuerda. El Atlético Escairón perdió aquel partido. Aun así, Manu Torres gustó al misterioso espectador, que lo convenció para que hiciese las maletas y fuese a jugar junto al mar Mediterráneo.

"Chamábase Carlos, aínda que non lembro o apelido. Non sei que sería del, tiña unha empresa de seguridade", relata. El caso es que a Manu Torres, con solo 22 años y que aún desconocía su vocación de entrenador, le esperaba un club de la Tercera División valenciana. Una grave lesión en los aductores se interpuso.

Aun así, Manu Torres decidió no emprender el camino de vuelta. En la Comunitat Valenciana estaba su destino, aunque por un tiempo tuvo que ganarse la vida muy lejos del fútbol.

DEL LIDL AL VILLAREAL. En la actualidad, el Villarreal CF es un club muy asentado en la élite, semifinalista de Champions en dos ocasiones y campeón de la Europa League hace dos campañas. Sin embargo, hubo un tiempo en el que esta entidad debió hacerse a sí misma, creciendo desde muy abajo (como Manu), y buscando entrenadores para su organigrama casi en cualquier sitio.

Fernando Roig acababa de acceder a la presidencia del Villarreal cuando Manu Torres entró como entrenador de los niños del club.

En un Lidl de Burriana, municipio castellonense próximo a Villarreal, trabajaba como vigilante de seguridad un monfortino con ganas de hacerse un hueco en el difícil mundo del fútbol. Era el final de la década de los 90 del siglo pasado y Fernando Roig, hoy uno de los mandatarios de mayor prestigio del fútbol español, acababa de acceder a la presidencia del Villarreal.

"O coordinador da canteira era Alejandro López Ufarte, irmán do que foi xogador da Real Sociedad. Coñecino e dixenlle que tiña o título de adestrador. Facíanlle falta na canteira e deume a oportunidade de dirixir aos nenos de seis anos do club", explica Manu Torres.

Poco a poco escaló categorías hasta llegar al organigrama del primer equipo. En 2014 lo dejó y esperó a que su amigo Eder Sarabia iniciase su etapa como primer entrenador. El Andorra les dio la oportunidad.

O máis importante é formarse, ver fútbol e entender os porqués das cousas", explica Manu Torres

"Este é un club tranquilo cun proxecto serio e un plan de traballo que non cambia de rumbo nin dirección cada pouco tempo", indica Manu Torres, quien lanza un mensaje a los jóvenes entrenadores: "O máis importante é formarse, ver fútbol e entender os porqués das cousas. A xente do fútbol é aberta e case todos os adestradores están dispostos a falar. É fundamental preguntar e coñecer os pequenos detalles para quedarse co mellor de cada un".