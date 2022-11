A vida volve ao Courel

É outono e iso significa tempada alta no Courel. Como confirman dende a oficina municipal de turismo, a cantidade de persoas que visitan a terra do poeta Uxío Novoneyra é mesmo máis alta nesta época que no verán, sobre todo despois dun período estival tan duro coma o último, marcado pola terrible vaga de lumes forestais.

No Courel alto, as cores predominantes seguen a ser os ocres e marróns. A mestura namora a todos os que apostan por un turismo tranquilo, para facer sendeirismo e descubrir algúns dos segredos mellor gardados na serra.

Hai cinco rutas que o Concello de Folgoso do Courel ten homologadas, que unidas ás que aínda non o están fan un total de dez. Por aí acoden non poucas persoas para pasear, desconectar e esquecer os problemas do día a día entre paisaxes de conto. A Devesa da Rogueira ou o percorrido polo río Pequeno de Paderne son as grandes xoias da coroa courelá.

Lola Castro, alcaldesa de O Courel: "As fins de semana adoitamos estar repletos. O outono é a época do ano na que máis xente visita o Courel"

"As fins de semana, O Courel adoita estar repleto. Cando se celebrou a Festa da Castaña veu moita xente e esperamos que coa Festa da Pisa (3 de decembro) volvamos ter unha gran afluencia", apunta a alcaldesa, Lola Castro.

A rexedora insite en que o outono é a época do ano "na que máis xente nos visita" e di estar contenta de como se esta dar a actual tempada. "O verán perdémolo en xullo, agosto e practicamente setembro por culpa dos incendios, pero o outono non está indo nada mal", conclúe.

Nos peores momentos da pandemia, cando o Goberno abría a man e permitía certa mobilidade, Lola Castro lembra que O Courel era un destino moi recurrente, ideal para fuxir das masificacións e estar ao aire libre.

Agora é tempo de castañas e cogomelos e deso polas poboacións dun dos concellos de montaña por excelencia de Galicia saben moito. O Courel está de moda nunha época na que se valora tanto o contacto coa natureza coma o medio ambiente.

E é que identificar quen é a estrela no Courel custa. Serán os froitos secos que nacen nos afiados ourizos ou simplemente a impresionante amálgama de cores? Que cadaquén escolla a súa.