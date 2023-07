Manuel Blanco: "A vida dun escritor non é xusto como di o libro. Sería demasiado dramática se fose así"

A súa paixón por escribir comezou por pura casualidade e mantívoa case en segredo ata hai menos dun ano, cando publicou o seu primeiro poemario. Xa xubilado, o profesor Manuel Blanco, de Ribas de Sil, atopa na poesía algo máis que un pasatempo.

Cando comezou a escribir?

Hai moito. Durante unha temporada na que padecín unha enfermidade que me obrigaba a estar na cama. Os da miña xeración non tivemos demasiado acceso a libros na escola, moito menos en galego, así que nese momento aproveitei para ler moito e adentrarme na literatura anglosaxona. Tamén me marcaron James Joyce, Cesare Pavese e a obra El túnel, de Ernesto Sábato. Todo iso levoume a escribir, pero facíao para min, por afección.

É por iso que non publicou nada ata o pasado ano?

Si, pero tamén por falta de tempo. Ao principio non tiña preocupación por estruturar a obra en poemarios. Para logralo precisas paixón e tempo, que eu conseguín coa xubilación, pero tamén contar cun número suficiente de poemas que teñan relación temática.

Estreouse con Varaderos, un poemario en castelán.

Si, é un libro no que algúns poemas teñen máis de 20 anos e que fun escribindo cando traballaba en Corcubión. Está en castelán porque o fixen para presentar a un certamen en Barcelona e o xurado aconselloume publicalo.

Nesta obra, que percorre as etapas da vida, hai algo das súas vivencias persoais?

Sempre hai algo autobiográfico, pero, ao mesmo tempo, sempre se ficciona un pouco. Na miña obra, o autor convértese, en parte, en personaxe, e adopta unha postura e un punto de vista. Iso si, a vida dun escritor non é exactamente como di o libro. Sería demasiado dramática se fose así (risos).

Antes falaba de literatura anglosaxona. Pero en Versos do té, o seu segundo e máis recente poemario, atopamos inspiración oriental.

En xeral, eu digo que é case o reverso da primeira obra. Varaderos era máis duro e ten algo da poesía de experiencia que escribía Gil de Biedma, salvando as distancias, claro. Porén, en Versos do té a inspiración é diferente. Por unha banda, hai unha marcada influencia da lírica arcaica grega de autores como Safo de Mitilene, que é moi directa e primitiva e que nos fai volver aos inicios da poesía. Pola outra, trazos da literatura chinesa e dos haikus, que son máis breves, sinxelos e equilibrados.

Esta obra é máis sosegada e deixa máis espazo á interpretación do lector. Digamos que as dúas obras que teño no mercado son como o anverso e o reverso de experiencias ás veces parecidas, pero enfocadas dun xeito diferente.

Esta brevidade obriga a ser orixinal e ter a capacidade de dicir moito no mínimo espazo.

Hai que depurar moito e ter ese momento de inspiración. Eu non escribo haikus, non emprego a súa métrica, pero si o seu espírito e ton con máis liberdade. O certo é que custa máis condensar que acumular palabras unha tras outra. Hai que captar un sentimento, unha imaxe, unha emoción... Neste senso, gustoume e influíume moito a poesía chinesa do período da dinastía Tang, á que cheguei grazas a un libro que, aínda que non o pareza, é bastante coñecido. Foi a época de ouro da poesía da China para moitos.

Hai algo de Ribas de Sil na súa obra?

Por suposto! Se percorres a andaina vital dunha persoa, a infancia e a mocidade son moi importantes e iso sempre queda reflectido. En Versos do té hai poemas relacionados coa contorna, con lugares como Pumares ou os xardíns do Pazo da Costa, que, por sorte, está a ser recuperado. Un sempre volve á infancia.

En que traballa agora?

Pois, precisamente, estou acabando un poemario moi relacionado coa zona. Ten dez poemas, tamén curtos, con referencias implícitas a Ribas de Sil e é o seguinte que me gustaría publicar. No caixón teño unha novela que retomarei nalgún momento, pero quero darlle unha volta.

Como profesor xubilado, aínda que a súa especialidade eran as matemáticas, cre que hai suficiente poesía nas aulas?

Na miña opinión, hoxe lese máis, pero son lecturas moito máis doadas e non sei se iso no futuro permitirá que avancen a outras máis complicadas. Nos meus tempos quizais a entrada na lectura era máis abrupta, con obras máis difíciles, pero agora penso que se prolonga demasiado unha lectura infantiloide. Tamén parece que os adultos len menos, xa non digamos poesía, pero falo sen as estatísticas diante.

Que lle gusta ler?

Un pouco de todo. Mesturo novidades con clásicos que releo. Nos últimos meses lin a Chus Pato, Alba Cid ou Olga Novo, pero tamén a José Ángel Valente e a Cunqueiro, que teño como un dos meus referentes. Outro autor que recomendo é Xulio Valcárcel.