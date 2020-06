La vida continúa en Panadería Moure tras más de cien años

No hubo confinamiento para Panadería Moure. Este negocio monfortino no dejó de funcionar ni siquiera durante la peor fase de la pandemia, aunque su actividad se limitó a la elaboración de pan, pasteles o dulces y a la entrega de cafés para llevar. Son tiempos duros, pero la familia que dirige este establecimiento, de más de cien años de antigüedad, mira hacia adelante con la misma apuesta por los productos hechos en casa.

Amparo Moure regenta el establecimiento junto a su marido, Luis Aguiar, y su hijo Marcos. Son la quinta generación de una estirpe que comenzó con este dulce y suculento trabajo en Canabal (Sober). Luego llegaron a Monforte. De la ciudad del Cabe no se han movido, pero sí estuvieron en diferentes ubicaciones. De A Calexa pasaron a O Reboredo y de ahí a la Rúa Hortas antes de llegar a la Avenida de Galicia, donde se encuentran actualmente.

Como todos los negocios con tantos años de trayectoria, a sus responsables les ha tocado ver y vivir de todo. Lo último ha sido una pandemia que ha tenido un impacto económico importante. En las últimas semanas, la situación ha mejorado. "Pouco a pouco foi aumentando a actividade. A xente anímase despacio, como se debe facer para evitar volver atrás, que sería un desastre", relata Luis.

Uno de los propietarios de Panadería Moure no está demasiado contento con el término nueva normalidad. "É unha normalidade entre aspas", dice. Aun así reconoce que es lo que toca, funcionar con capacidad de aforo limitada e ir in crescendo, despacio y con buena letra.

Luis Aguiar destaca la apuesta por la calidad al hacer pan o dulces como las trenzas y las larpeiras

Todavía no está al máximo rendimiento, pero la cafetería ya se encuentra abierta y complementando el servicio de panadería y pastelería. De sus hornos salen piezas tan codiciadas como las famosas trenzas, un dulce especialidad de la casa que reina en las mesas de Monforte a la hora del postre. También las larpeiras identifican a Panadería Moure, que no descuida aquellos productos típicos de un negocio de este tipo.

Luis Aguiar anuncia novedades para el futuro. Aún no las ha concretado. Solo dice que el confinamiento, a pesar de que él tenía que levantarse muy temprano (como siempre) para preparar el pan, ha dado para pensar y discurrir nuevos productos con los que sorprender a los clientes.

Muchas de estas piezas de Panadería Moure salen de quehaceres tan cotidianos como estar limpiando o recogiendo una vivienda. Aparece una receta antigua y se ilumina la bombilla. "Hai algúns elementos do noso negocio como as manteigas ou as mermeladas que si mercamos, pero tratamos de adquirir a mellor materia prima. A nosa é unha aposta pola calidade e o bo sabor", detalla Luis.

Él y su familia escapan de los productos congelados. Procuran fabricar todo ellos mismos para ganarse la eterna confianza de los compradores y garantizar un producto inconfundible.

Así llevan desde los inicios de la década de 1860. Se dice pronto, pero es más de un siglo ante los hornos, preparando pan, empanadas, pizzas y dulces para Monforte y toda la comarca. En el vigente 2020, entre familia y empleados hay nueve trabajadores que hacen posible que Panadería Moure siga escribiendo páginas en un libro de historia muy extenso.

El Covid-19 obliga a mirar el futuro "como se pode". No parece que la pandemia vaya a acabar con más de cien años de carrera panadera y pastelera, aunque sí ha exigido establecer medidas de seguridad con las que, asegura Luis, la mayoría de la gente cumple. "A maior parte dos nosos clientes respecta a situación", concluye.

