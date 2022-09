Unha viaxe de millóns de anos

No Paleozoico non había aldeas. É o primeiro que explican dende o xeoparque Montañas do Courel a quen pregunta pola novidosa Ruta das Aldeas Paleozoicas, aínda en fase inicial. A partir de aí, hai que aclarar que as vivendas de moitos núcleos de poboación dos concellos de Quiroga, O Courel e Ribas de Sil foron edificadas con materiais desta era xeolóxica, que se iniciou hai arredor de 600 millóns de anos e rematou hai uns 300.

Á súa vez, divídese en varios períodos, dende o máis antigo, o Cámbrico, ata o último desta era, o Pérmico. Todos eles están representados dalgún xeito en diferentes aldeas do xeoparque, que viu nisto unha boa ocasión para explicar aos visitantes a xeoloxía dun xeito ameno, aproveitando tamén o aspecto etnográfico. "Non é o mesmo explicar xeoloxía coa xente mirando cara a un afloramento que nunha aldea, onde se pode contar practicamente o mesmo e sumarlle todas as posibilidades e elementos que teñen", sinala un experimentado guía de Montañas do Courel.

Aladea branca de Céramo. X.M.C.

Baixo esa premisa e tras moitas saídas de campo, membros do comité científico do xeoparque puxéronse mans á obra para deseñar unha ruta por sete das localidades máis representativas. O itinerario foi dado a coñecer no 2019 en Sevilla, nunha conferencia europea de xeoparques. Dende o deseño inicial xa sufriu algunha modificación, pois non é unha ruta pechada, senón aberta a cambios a medida que se realizan novas investigacións. Agora estase a traballar nun caderno de campo que se presentará nos vindeiros meses xunto a outros dous sobre o glaciarismo e as rochas do xeoparque. Ao mesmo tempo, séguese buscando financiamento para colocar sinalización nas sete aldeas da ruta; polo momento xa se poden ver paneis en Froxán e Seceda.

Así pois, a "xeoloxía moi humana" da que presume Montañas do Courel cobrará aínda máis sentido. O xeoparque incidiu sempre na relación dos habitantes da comarca co medio que os rodea e esta ruta supón un paso máis para a posta en valor deste aspecto. Confían en que o itinerario reforce o interese pola xeoloxía das persoas que non son expertas, á vez que fomente o xeoturismo nos tres concellos, pois o itinerario inclúe aldeas de norte a sur, cada unha coas súas particularidades.

Edificacións en Leixazós. X.M.C.

SETE PARADAS. Non é un percorrido pechado, nin está pensado para percorrer ás présas nin nunha tarde nin en dous días, sobre todo porque as aldeas están bastante afastadas. O caderno de campo contará cun mapa do territorio e propoñerá lugares que visitar entre unha e outra parada, co obxectivo de facer desta ruta unha experiencia máis completa. Son sete aldeas que destacan pola súa variedade en todos os sentidos.

Paderne, no extremo norte, é un dos lugares turísticos por excelencia do Courel, con ata seis casas rurais. A cuarcita do Cámbrico inferior –formada hai uns 540 millóns de anos– que alí se pode atopar fai que esteamos ante un dos núcleos cos materiais máis antigos.

O mesmo ocorre na aldea mineira de Céramo, coñecida como ‘a aldea branca do xeopaque’ polas súas construcións con rocha calcaria do Cámbrico inferior e medio.

Moito máis ao sur, en terras de Ribas de Sil, está o núcleo de Moreiras de Abaixo. Esta aldea quedou abandonada hai un tempo, pero os veciños das outras Moreiras séguena a manter limpa e é un dos poucos lugares onde atopar gneis, a rocha coñecida como ollo de sapo.

Unha visita por Paderne. X.M.C.

Polo camiño, aldeas cada vez máis visitadas como as courelás de Froxán e Seceda, que son Ben de Interese Cultural (BIC). En territorio de Quiroga destaca Leixazós, situada case ao pé do pregamento xeolóxico que dá sentido ao xeoparque. A diferenza da veciña Campodola, cada vez nun estado de maior abandono, en Leixazós aínda resisten os últimos veciños e conta cunha interesante ruta de sendeirismo, ademais de construcións nas que se pode ver a cuarcita do Ordovícico inferior.

Máis coñecida polos turistas é A Seara, unha aldea rehabilitada que respecta a arquitectura tradicional, con casas de pedra e tellados de lousa. E, loxicamente, como estas aldeas non foron construídas no Paleozoico, os expertos din que a meirande parte delas erguéronse na época medieval, mentres que nalgunhas se acharon as mesmas lóxicas construtivas que nos castros.

"A ruta destaca pola súa orixinalidade e por como relaciona a xeoloxía con aspectos coma o etnográfico", asegura Roberto Castro, presidente do xeoparque Montañas do Courel

ORIXINAL. Pensa Roberto Castro, presidente do xeoparque, que o punto forte desta iniciativa é a súa "orixinalidade" e o feito de que permite "percibir a xeoloxía ao mesmo tempo que desfrutas doutros aspectos, como o etnográfico ". Asegura ademais que a acollida foi "moi boa, ata causou sensación", di.

O financiamento é o gran condicionante

No xeoparque xorden cada vez máis ideas e moitas delas son tan orixinais como esta ruta, pero o feito de non dispoñer de orzamento e depender de que outras administracións lle concedan subvencións limita moito a materialización

de moitas das propostas. "Imos pouco a pouco, porque dependemos do financiamento", explica Martín Alemparte, coordinador do xeopaque e tamén xerente do GDR Ribeira Sacra – Courel, artífice de moitos dos proxectos na comarca.

En marcha un novo museo

Os concellos levan o peso dos investimentos. En Ribas de Sil, tras poñer en marcha o museo da minería aurífera romana a comezos deste verán, xa traballan nun novo espazo. Trátase do CIRS , o Centro de Interpretación do Río Sil, que abrirá as súas portas o vindeiro ano na antiga escola de Torbeo con axudas da Xunta e da Rede Natura.