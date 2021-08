'Un ano no Carballal': viaxe ata o máis fondo do Courel

Chegar ao Carballal, no Courel, non é tarefa doada. Hai dúas posibilidades, unha delas é a estrada que vai dende Folgoso por Vilamor e a outra, ir dende A Pobra do Brollón.

Esta última vía está nun estado tan malo "que hai carteis que din "adopta un bache", sinala a profesora e escritora Sonia María García. Ela coñece ben os camiños que levan ao Carballal, pois nos últimos cinco anos viaxou ata alí unha chea de veces, na maioría de ocasións para pasar períodos de varios meses.

E todo para converterse nunha máis deste núcleo de só unha ducia de habitantes que hai medio século chegou a ter ata 150 residentes. Unha inmersión profunda que logo plasmou nun libro que acaba de ver a luz baixo o título 'Un ano no Carballal'. Nel hai oco para todo o relacionado con esta aldea, dende o día a día e as tradicións ata a lingua tan característica desta zona, entre outros.

Quizais sexa, precisamente, a mala conexión por estrada, sumada a que a aldea está "nunha esquiniña, lonxe de todo" e "allea ás cousas de fóra", o que fai que pareza que non pasa o tempo por ela.

Foron os aspectos que levaron a Sonia María, que levaba 20 anos visitando O Courel, a interesarse pola aldea e deixar atrás A Coruña. "O cambio foi tremendo", pero non se arrepinte o máis mínimo, pois a experiencia, di, "foi marabillosa". Tanto é así que chegou a mercar unha casa no Carballal coa intención de poder restaurala.

"A xente do Courel ten fama de acolledora", apunta a escritora, "pero son reservados á hora de abrir o corazón e a confianza", así que, pouco a pouco, foi gañando a dos veciños do Carballal, que son os principais informadores da súa publicación. Juan Vázquez, de 85 anos, e os seus irmáns son uns deles. "Dicía que non quería morrer sen que se escribise a historia deste lugar, polo que me puxen mans á obra", explica Sonia.

Así, fóronselle abrindo as portas de todas as casas da aldea e a autora puido descubrir in situ a vida dos veciños do Carballal, un lugar onde as cousas "fanse sen présa, todo o contrario que na cidade, polo que enseguida captei que aquí o reloxo queda na casa".

A autora pensa que a aldea aínda non entrou por completo no século XXI, pois considera que existen moitas carencias de base

O resultado desta inmersión é un libro que recolle as vivencias e recordos dos habitantes do núcleo, cunha media de idade duns 80 anos, dende finais do século XIX ata o día de hoxe.

A iso hai que engadir unha parte de investigación que levou a cabo a autora e que permite chegar ata a Prehistoria. A vida durante todo este tempo "foi dura, pobre e nada bucólica", en contraste coa fermosura das paisaxes que rodean a aldea.

Sonia María destaca a fortaleza dos veciños, que viviron os cambios cara a un século XXI que ao Carballal aínda non chegou por completo. "Faltan servizos e todo vai a menos, existen moitas carencias de base que impiden que se asente xente nova", láiase.

De cara ao futuro agarda que non desapareza a aldea. "Seguramente quede baleira, pero cunha poboación itinerante. Hai moita xente que vai e vén", explica.

ACOLLIDA. Sonia María celebra a boa acollida que está a ter 'Un ano no Carballal'. Di que gusta moito e quen o colle xa non o deixa ata ler as 464 páxinas do libro, que inclúen 200 fotografías inéditas e a cor, algunhas actuais e outras dos arquivos persoais dos veciños.

A publicación, indica a autora, "vai destinada ao Courel, á súa xente e tamén a persoas de fóra que estean interesadas en coñecer como foi e como é a vida neste lugar". Tamén cre que pode resultar interesante aos estudosos, por toda a información que foi recollendo ao longo destes anos.