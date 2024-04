Un viaje al centro de la Tierra

Sonia María García ha emulado 160 años después a Julio Verne, con la salvedad de que ella no ha tenido que imaginarse una expedición a las entrañas de la Tierra para publicar su libro, pues ha habido quien con sus ojos ha comprobado cómo es la vida allí donde la mayoría no pueden ni acercarse a llegar.

Esta autora coruñesa acaba de publicar A Buraca das Choias. Acceso a las entrañas de O Courel, una obra que relata las investigaciones que un grupo de espeleólogos madrileños, del Club Geoceanic, ha hecho a esta misteriosa cueva desde el año 2017. Su Otto Lidenbrock, el científico que encabezó el memorable viaje al centro de la Tierra diseñado en la mente de Julio Verne, se llama Miguel Callejón.

La cueva. GEOCEANIC/ CARLOS LÓPEZ MOURIZ/NICOLÁS SÁNCHEZ-BIEZMA

En total se han introducido en la cueva hasta un kilómetro y 300 metros, como nunca antes se había hecho. "E teñen pensado seguir explorando", cuenta Sonia García, quien ha plasmado las vivencias del grupo en una crónica que desde esta semana se encuentra en las librerías.

La aventura

La Buraca das Choias, próxima a Visuña en dirección a Ferramulín, no es una cueva a la que pueda acceder cualquiera dando un paseo. Hacen falta permisos y ser un experto para meterse en ella, lo cual no es fácil, comenzando porque de la entrada surge un río.

Una vez dentro, el agua sigue muy presente. La cueva está plagada de sifones, que son pasos sumergidos por los que solo se puede avanzar buceando. En el caso de la Buraca das Choias, estos espacios anegados se combinan con galerías secas que sí permiten caminar.

"O problema na Buraca das Choias chegaba despois do segundo sifón, porque aí aparece unha zona á que lle chaman restricción, que é coma un tubo inclinado cheo de auga de só 50 centímetros de alto", relata Sonia García.

El director del grupo. GEOCEANIC/ CARLOS LÓPEZ MOURIZ/NICOLÁS SÁNCHEZ-BIEZMA

Hasta Geoceanic, nadie había logrado pasar de ese punto. El escaso tamaño de la restricción impedía introducirse con los balones de oxígeno habituales, los que se colocan en la espalda del buzo. "Este grupo conseguiuno grazas a unha técnica chamada Sidemount, na que os balóns van ao lado do corpo", explica Sonia.

Gracias a este método, los espeleólogos de Geoceanic fueron capaces de avanzar por este claustrofóbico pasillo de agua y llegar a una nueva galería seca para luego encontrarse con más sifones, hasta once en total a día de hoy.

El último terreno pisado hasta ahora en la Buraca das Choias es una especie de gran sala perpendicular a la zona por la que pasa el río. "É unha viaxe que hai que repetir de volta e require de moita man de obra e axuda externa. Os investigadores acaban moi cansos, arriscan a súa vida", concluye la escritora.

La autora: una enamorada de O Courel

Antes de ir por primera vez, Sonia María García no tenía ningún tipo de relación con O Courel. Ella misma dice que fue un enamoramiento. "Alí sinto unha enerxía que non sinto noutro sitio", destaca esta profesora de secundaria y bachillerato residente en A Coruña que siempre que puede se escapa por tierras courelás.

Más obras

No es el primer libro que Sonia María Garcia escribe sobre O Courel. El anterior, ‘Un ano no Ramallal’, recoge los costumbres, el día a día y los cambios de esta aldea. "Gústame investigar a parte física e humana do Courel", afirma.