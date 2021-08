La chantadesa Dánae López ha creado su propia marca de ropa femenina, Dánae Mariño

El de Dánae López es uno de los muchos proyectos gestados durante las duras semanas de confinamiento en la primavera de 2020. Entonces esta joven natural de Chantada, estudiante en su día de Diseño de Moda y con un máster en Diseño Gráfico, decidió lanzarse y emprender para cumplir su sueño.

Un año y medio después acaba de nacer Dánae Mariño, su propia marca de ropa femenina, y lo ha hecho con la sostenibilidad por bandera. Sus prendas deben confeccionarse con productos naturales y manteniendo un riguroso respeto por el medio ambiente.

Desde hace una semana, la ropa de Dánae López está a la venta en internet a través de la página www.danaemarinoshop.com. Tras diseñarse en Chantada va a elaborarse a un taller en Arteixo, municipio coruñés que con la mera pronunciación de su nombre evoca inevitablemente al mundo de la moda. Ese es otro de los requisitos indispensables para la diseñadora chantadesa, su marca tiene que estar ligada a Galicia y trabajar en talleres locales.

La marca Dánae Mariño busca que las prendas no duren solo una temporada y puedan lucirse en un evento o en el día a día

El nombre de la firma tiene que ver con esa etiqueta autóctona que Dánae ansía para su ropa. "Quería unha palabra en galego e escollín Mariño, porque era o apelido do meu avó, un piar da miña vida", explica la joven.

Con el nombre de la diseñadora y el apellido de su abuelo formando un tándem, el proyecto ya está en marcha. "Levo moi pouco tempo, pero estou contenta porque a iniciativa ten bastante repercusión, sobre todo en Chantada", indica Dánae López, quien está buscando otros talleres por Galicia para trabajar con ellos.

"A miña idea é que, ademais do medio ambiente, se respecten en todo o momento os dereitos dos traballadores", subraya la diseñadora acerca de las características que busca en sus socios. Este punto complementa su objetivo de asentarse en el mundo de la moda sostenible.

ASÍ EMPEZÓ. Cuando comenzó en España la cuarentena domiciliaria por el coronavirus, Dánae estaba "desesperada" por no tener trabajo. De repente hizo click y empezó a poner las piedras de lo que hoy es Dánae Mariño, un proyecto muy joven todavía y que ya carbura tras un largo camino en el que la diseñadora también fue capaz de encontrar un empleo que ahora compagina con su marca personal.

La ropa que diseña para Dánae Mariño es exclusivamente femenina. Hay de todo y con la ventaja de que no son prendas que duren una sola temporada. "A intención é que a roupa poida estar no armario todo o tempo que a compradora queira e ao ano seguinte non estea pasada", indica.

Dánae López trabaja con la idea de que quienes confíen en su labor hagan una "inversión" más que una compra. "Os prezos son os que son por iso. É moda sostible que perdura no tempo feita con produtos naturais, como algodón, liño ou seda", apunta.

Así surge su ropa, detallista y duradera, preparada para ser lucida tanto en un evento especial como en el día a día. Y es que la moda necesita ser sostenible para intentar que el planeta sea un poco mejor en el futuro. En Chantada, esta lucha se ha apuntado un tanto gracias a Dánae López y su marca personal, Dánae Mariño.