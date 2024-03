Versos que saen das ferias da alma

O vindeiro día 29 chega ás librarías Réquiem y Diario (Avant Editorial) o último libro de Xesús Alfonso Parada Jato (Meiraos, Folgoso do Courel, 1967) pero xa está en prevenda. Trátase dunha obra poética que segundo o autor "vai moi na liña do que fago eu, textos relacionados coa cultura popular, co paso do tempo, coas estacións...".

Nesta ocasión, Parada Jato escribe en castelán, algo pouco habitual, "foi froito das circunstancias, presenteino ao certame Ciudad de Ceuta e iso obrigaba a usar o castelán", relata. Tamén presenta unha forma novidosa, en cada capítulo repítese a mesma estrutura. Hai unha parte inicial que funciona coma un diario, no que a través da lírica se conta un suceso, e unha parte final que inclúe un réquiem, unha súplica.

A portada tamén é un debuxo de Parada Jato. Un acrílico sobre papel que recolle un solpor "dos que hai aquí nesta época do ano, a finais do inverno, que son espectaculares", relata.

"Vimos a este mundo sen nada e marchamos sen nada, o único que temos é a historia"

Réquiem y diario está dirixido a todas as personas que se identifican co rural, que valoran "o que nos deixan os nosos devanceiros. A historia é o único que temos. Chegamos a este mundo sen nada e marchamos sen nada", suliña o autor, que leva más dunha ducia de libros de poemas publicados anque asegura que devece polo ensaio "polos contos, pola tradición oral" pero, pola contra, "a poesía é máis libre, máis hetérea, máis persoal e permite abordar calquera temática", valora.

Entre as súas obras de narrativa están Aires de Meiraos, un ensaio etnográfico no que recolle, como é habitual na súa obra, palabras e toponimia orixinal do Courel; e Usos, costumes e cousas do Caurel, que publicou en 2007 e quedou esgotado ao pouco tempo. No 2023 foi revisado e publicouse unha nova edición, algo que foi moi importante para Parada Jato. "Había moita xente que me pedía o libro, outra que o buscaba nos mercados de segunda man... así que foi unha boa nova poder reeditalo. Reviseino e actualicei algunha cousa, por exemplo, a aldea de Hórreos estaba deshabitada cando o escribín, agora volve ter xente, volve ter vida", comenta.

A chegada de Xesús Alfonso Parada Jato á escritura e á pintura non foi casual. Aínda que facía pequenas cousas, nos dous casos deuse un suceso que desencadeu o proceso.

"No 2006 morreu meu pai e marcoume fondamente esa perda", recorda, "anque tiña cousas pequenas, daquelas entregueime á escritura para superar aquel primeiro desgarrón afectivo", explica o escritor. Coa pintura pasou algo semellante. "No 2018 morreu miña nai. Aos quince días do pasamento eu estaba especialmente mal, a dor non me deixaba vivir, unha noite collín os pinceis e comecei a pintar. Aquela noite a pintura salvoume a vida, se non collera os pinceis eu non sei o que tería pasado", argumenta.

Dende aquela, a pintura e a literatura forman parte da súa vida. Case todos os días fai algo e non pode pasar máis dunha semana sen escribir, porque perde o fío, recoñece.

Cando non é un ensaio, é un poema ou unha peza para as revistas Xistral ou A Candea, coas que colabora habitualmente. Xistral estivo de 25 aniversario e no seu último número participan moitos poetas que levaban un tempo alonxados da primeira liña. Asegura o escritor de Meiraos que sempre é un pracer escribir en Xistral, pero neste número aínda máis, "volver compartir espazo con tantos amigos foi emocionante", di.

Cando non pinta nin escribe, Xesús Afonso Parada Jato traballa na horta ou recolle os froitos das árbores que ten en Meiraos. Alí vive, no rural e do rural. Estudou Historia e Traballo Social pero decidiu quedar na casa familiar. "Aquí sempre hai algo que facer, limpar fincas, recoller as castañas, traballar a horta, enxertar árbores e para min chégame. Tamén teño espazo para escribir e pintar", apunta.

Se cadra o que máis duro se lle fai é a soidade, na aldea quedan menos de vinte persoas, cada ano falta alguén e cada casa que pecha dóelle na alma. "Todo vai a menos e faltan servizos, cousas tan fáciles coma conectarse a internet, aquí non se conseguen", conclúe.