La versión de la Muiñeira de Chantada que levantó a todo el estadio de Riazor

Con el inicio de la segunda parte del partido entre el Deportivo y el Castellón, las más de 28.000 personas que asistieron al partido en el estadio de Riazor se levantaron y comenzaron a mover sus bufandas al ritmo de una canción distinta. Era la Muiñeira de Chantada, pero en una versión electrónica poco conocida hasta la fecha que se ha hecho viral.

Su autor es Kike Varela, un DJ santiagués que presentó esta particular adaptación el pasado 17 de mayo, por el Día das Letras Galegas. "Levo bastantes anos facendo música e case sempre tirei polas cancións en inglés, pero hai un ano empecei a versionar temas de Baiuca, Tanxugueiras, Verto ou Fillas de Cassandra", explica.

Un soño cumprido 😭



A miña versión de ‘Muiñeira de Chantada’ soando en Riazor nun partido do @RCDeportivo.



¡Forza Depor! 🔵⚪️ pic.twitter.com/eH9ofXImib — Kike Varela (@KikeVarelaDJ) June 4, 2023

Fue precisamente Verto quien le llamó la atención. Este artista tiene una canción llamada Muinheira de Chantada, una adaptación propia de la célebre pieza tradicional creada en el siglo XIX por los hermanos Ferraias. Con la base de Verto, Kike Varela creó su versión personal de la muiñeira.

"Aínda que non estou moi posto, porque non escoito moito e nunca toquei a gaita ou a pandeireta, a Muiñeira de Chantada é a canción máis mítica da música tradicional galega, por algo todo o mundo a coñece", afirma Kike, que acaba de cumplir 27 años.

¿Cómo llegó a Riazor?

Kike Varela se puso en contacto con el speaker del estadio para que escuchase su creación. "Díxome que lle gustara, pero non dependía del poñelo durante un partido do Dépor, así que o primeiro lugar onde soou foi no pavillón, nun encontro do Basket Coruña", explica el DJ santiagués.

Semanas más tarde llegó al fútbol. Kike Varela es socio del Deportivo y suele ir a ver los partidos. Justo al último no acudió, al tener programado un viaje con amigos. Sus habituales compañeros de grada le dieron la noticia. "Como deportivista que son dende neno foi un orgullo", afirma.

Lo siguiente será regresar a visitar Chantada. "Estiven alí, nunha visita á Ribeira Sacra, hai moitos anos, pero non volvín. Tamén me gustaría facer algunha sesión pola provincia de Lugo", concluye.