Verano, tiempo de regresos y viejos amigos

Siempre se dice que la población en los diferentes ayuntamientos y lugares de la Ribeira Sacra se multiplica en fechas señaladas como Navidad, Semana Santa o verano. Y no es solo por los turistas, que también. Una causa muy importante es el regreso de aquellos que, como el del famoso anuncio del turrón, vuelven a casa.

Son de aquí, pero han tenido que labrarse su vida fuera, donde les surgieron buenas oportunidades laborales. Algunos piensan en regresar. Otros, ni se lo plantean por ahora. Es el caso de Sabela Valcárcel, monfortina de 29 años que ha encontrado su sitio en Suiza. Concretamente, en la ciudad de Lucerna. Allí trabaja como responsable de marketing para una empresa de suplementos alimenticios.

"Me fui en julio de 2020, justo después del confinamiento. La empresa para la que trabajaba en España hizo un Erte y mi novio, que es suizo, me animó a irme con él. Como no tenía nada mejor decidí lanzarme", relata Sabela, contenta con su decisión, pues por ahora no prevé volver a España.

"Suiza ofrece muchas más posibilidades a nivel laboral. Voy bastante a Monforte, de vacaciones, pero volver no es una opción en este momento. Mi vida está en Suiza, donde estoy muy contenta y tengo un buen trabajo", dice.

Sabela acostumbra a pasar en Monforte entre cinco días y una semana en las tres fechas señaladas (Navidad, Semana Santa y verano). La última fue hace un mes, cuando disfrutó con amigas del festival 17º Ribeira Sacra.

"Monforte supone volver a casa y ver a mi familia y amigos de siempre. Mi día a día cuando voy se resume en pasar tiempo con mis padres y mis abuelas, asistir a comidas familiares, salir de paseo, ir de vinos y disfrutar de la gastronomía. Aprovecho para comer mucho y bien", afirma.

También le gusta recorrer y conocer un poco más la Ribeira Sacra. "A veces pensamos que por ser de aquí lo conocemos todo, pero ahora que vengo de turista hago cosas y veo sitios que antes no conocía", concluye.

DESDE INGLATERRA. Reino Unido es otra parte del mundo muy habitual a la hora de buscar trabajo (y encontrarlo) fuera de casa. Es el caso de Patricia Díaz, vecina de Chantada de 41 años que reside desde hace cuatro en Nottingham. Se mudó a Londres en 2008, con la crisis económica recién estallada.

Patricia Díaz, en Merlán. MIGUEL PIÑEIRO

"Estudei Filoloxía Inglesa e quería ter a experiencia de vivir fóra, nun país de fala anglófona", subraya. Después de trabajar dos años para una agencia marítima en Vigo se decidió a dar el paso. Londres fue su primer destino.

Más tarde conoció al que hoy es su marido, un hombre escocés, y tuvieron juntos una hija. Entonces surgió la opción de trasladarse a Nottingham, donde está buena parte de la familia británica.

Navidad y verano son épocas para venir a Galicia. "Paso tres semanas en Chantada e tres en Vigo, onde me gusta estar coa familia e os amigos. Adoitamos ir á praia e comer todo o que podemos", indica Patricia, quien, asegura, desearía dejar Reino Unido y regresar a España.

"Boto de menos á familia, os amigos, o estilo de vida e a gastronomía. Aínda que alí comemos sempre na casa e facemos unha dieta moi española, non é o mesmo", destaca Patricia, que estos días descansa en su casa de la parroquia chantadesa de Merlán.

ACENTO BRITÁNICO. También en Reino Unido está afincado Diego Fernández, de 31 años y natural de Taboada. Llegó a Londres en 2016, pero lleva mucho más tiempo viviendo en el extranjero. Residió en Berlín y la segunda mitad de la carrera de Periodismo la completó entre Finlandia y Cuba.

El taboadés, Diego Fernández. EP

"Estudei Relacións Internacionais e Políticas Públicas e para desenvolverme no mundo profesional que escollín necesito estar nunha cidade grande coma Londres", cuenta Diego.

En la capital británica dice estar muy contento y cómodo. El retorno no es, pues, una opción para él en este momento. "A miña conexión con Galicia é forte, pero se volvera a España sería para traballar en Madrid", explica.

A Galicia vuelve en verano y Navidad, una o dos semanas. Este año lo hará en septiembre. "É máis tarde do habitual, pois adoito vir en xullo e en agosto. É cando fai mellor clima para gozar da Ribeira Sacra e das Rías Baixas, onde me gusta ir cos meus pais", destaca.

A Diego también le encanta aprovechar sus periodos en Galicia para "pasar tempo coa familia, reconectar cos amigos do instituto e descansar. Vivir a vida a un ritmo un pouco máis lento do que o fago normalmente", concluye.

María Pérez en Pincelo, Chantada. EP

Viene para quedarse. Dos años atrapada en Estados Unidos

La situación de la chantadesa María Pérez es un tanto peculiar. Vivió en Estados Unidos los tres últimos años y ha decidido regresar para quedarse. Llegó en 2019 a Atlanta para trabajar como investigadora científica en la Universidad Emory. Pudo volver a casa las navidades de ese año, pero la pandemia trastocó todo. «Estiven dous anos, ata finais de 2021, sen poder vir ver a miña familia nin os meus amigos e, aínda que mantiven o contacto con eles en todo o momento, fíxose moi duro. Cando puiden regresar sentín unha gran alegría», comenta.

Motivos del regreso

María buscó una experiencia en el extranjero para adquirir nuevos conocimientos y aplicarlos en España. Ahora trabajará en Barcelona, pero su firme deseo es volver a Galicia. "Gustariame, sempre e cando houbera oportunidades de traballo no meu campo", afirma.