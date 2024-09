'Se vende uva', la salida desesperada a la crisis del vino en Ribeira Sacra

Este lunes arranca oficialmente la vendimia en la Denominación de Origen Ribeira Sacra, hace 20 días que los viticultores se manifestaron en Monforte para denunciar que las bodegas no les recogerían la uva por el excedente de vino que tienen en sus almacenes. En lo que va de mes la Xunta fue dando pinceladas sobre las ayudas que baraja para hacer frente a la situación, pero el conflicto está lejos de solucionarse y en las calles de la ciudad del Cabe y del resto de las cabeceras municipales hay cada vez más carteles en los que reza: Se vende uva. Los colgaron pequeños viticultores a los que las bodegas les dejan la mercancía en tierra y que buscan colocar el producto a particulares.

Ana Rodríguez es de Monforte y colgó carteles en varios puntos de la ciudad. "Temos viña en Doade. Cada ano vendimamos uns 1.500 kilos para nós e outros 3.000 que se vendían a Rectoral de Amandi. Este ano non nos colle nada", comenta. Pusieron el cartel para que las uvas no queden en la parcela porque tampoco tienen capacidad para procesarlas en su bodega.

Añade que ya les llamó alguna gente. "Sacamos 600 kilos para un particular e temos preparados outros 600, pero non compensa porque tes que vender máis barato e porque vas facendo a vendima aos poucos, segundo che van comprando e leva moito máis traballo". A la bodega le vendieron el año pasado a 1,30 euros el kilo, para los particulares este año se quedan lejos de esa cifra.

Dice Ana Rodríguez que si en 2025 las bodegas no aceptan uva no ve otra solución que dejar de trabajar las viñas. "Igual cando veñan os do Patrimonio da Humanidade atopan todo a monte", comenta. E incide en el tema de las ayudas. "Se as adegas reciben subvención deberían aceptar unha parte da uva e non deixarnos tirados. Poñen elas o prezo, tes que vedimar cando elas che dicen, traballar a viña ao gusto do adegueiro e ao final deixanche a mercadoría", comenta.

En similares términos se manifiesta Emiliano. Su ribera está en la subzona de Amandi y también colgó un cartel para darle salida a unos 2.000 kilos de uvas que no le coge la bodega. Todavía la tienen sin vender pese a que "é unha colleita boa e sana" y está preocupado por lo que pase a medio plazo. "Non teño moi claro que isto vaia solucionarse para a seguinte vendima", explica.

Problemas también en la ribeira del Miño

La situación en la subzona de Amandi es especialmente delicada porque la principal bodega que opera allí se quedó con un grupo reducido de proveedores, pero también hay conflictos en otros puntos como en la ribera del Miño. "Nós traballamos con distintas adegas ao longo dos últimos anos, andamos entre os 6.000 e os 7.000 kilos de uvas e as últimas colleitas vendemolas a Finca Míllara, este ano non a leva, calcúlase que vai deixar de coller uns 40.000 kilos", explica José García, un viticulor de Pantón.

Cerca de dos millones de kilos de uva menos

Las estimaciones oficiales apuntan a que entrarán en las bodegas de la denominación 1,3 millones de kilos de uva menos que en un año normal. Por ejemplo, en 2023 se recogieron 6,6 millones de kilos. Pero los viticultores aseguran que el cálculo se queda corto y que se pasará de los dos millones.

"Hai adegas que che collen un 20 ou un 30% menos que pode ser aceptable, pero hai outras que solo levan o 50% ou que directamente non che compran nada. Iso non se pode permitir", añade el pantonés José García.