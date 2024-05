Venancio Salcines: "El rural no puede ser solo un jardín en el que viven los abuelos"

Venancio Salcines cree en una Galicia rural con músculo, activa, más allá de una postal. Para eso, asegura, políticos e industria tienen que trabajar de manera conjunta y mostrar sus cartas. Con este objetivo, Sober acogerá desde este jueves un foro sobre el potencial industrial del medio rural. La iniciativa está organizada por Cesuga (Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia), cuyo consejo rector preside Venancio Salcines, y contará con más de 80 ponentes organizados en 17 mesas sectoriales

¿No se habló ya lo suficiente de lo rural y de la industria?

Hay un tema de debate, que es la relación entre rural e industria que no está cubierto como conexión. Se habla mucho del rural y mucho de la industria, pero por separado.

¿Cuál es el motivo de llevar este foro a Sober?

Sober reúne tres características importantes: está muy enfocado al rural, tienen una simbología especial porque es Ribeira Sacra y esta es una de las zonas se referencia en Galicia y cuenta con las instalaciones del hotel Palacio de Sober que nos permitían replicar el modelo del Foro A Toxa. Además, teníamos claro que no queríamos ni ciudad ni capital comarcal.

¿Será un nuevo A Toxa?

Creo que Sober se convertirá en la capital económica de Galicia durante dos días y el espíritu es celebrar la cita de manera anual. Pero habrá una diferencia con el foro A Toxa y es que ese es muy gallego pero el de Sober queremos que tenga un enfoque más amplio. Nos consta que Asturias, León y Portugal comparten esta misma realidad y estarán presentes los presidentes de las asociaciones de empresarios de León y Asturias, por lo que, con el de Sober, aspiramos a ser una referencia además de en Galicia, en todo el noroeste de la Península.

Entonces, ¿cuál es el potencial industrial del rural?

La industria en el rural va más allá de transformar leche en queso, que también lo es. Pero también es minería, energías renovables, forestal, también son plantas de fibra textil como la de Altri para la comarca de A Ulloa. La agenda industrial es muy abierta y lo que tenemos que tener claras son las posiciones de los empresarios y de los políticos sobre todos estos temas porque a veces da la sensación de que hay partidos que no quieren esa actividad económica industrial o que ponen trabas para que la haya. La cuestión es que no podemos pensar en el rural como un jardín en el que viven nuestros abuelos. Si queremos que nuestros hijos no emigren tenemos que pensar en un rural con camiones, con actividad, con vida.

¿Vivir en el rural y del rural?

Siempre hablamos de ser más ecológicos, de ser más digitales… pero para llegar a todo eso, para reducir la huella de carbono lo más importante es producir aquí. En el siglo XIX la madera era el material más usado en la construcción y estamos volviendo a ello, no solo en puertas y ventanas si no en estructuras, como sustituta del hormigón y la sostenibilidad pasa por tener aquí esa madera, por tener aquí las fibras para el sector textil en lugar de traerlas de Bangladesh y contaminar con el transporte. Lo que tenemos que debatir es si queremos traer el cobre fundido de China para nuestros cables o si queremos tenerlo de aquí.

¿Cómo se organiza el foro?

Son 17 mesas, unos 80 ponentes y asistencia libre. Tenemos más de 300 personas confirmadas pero puede acercarse quien los desee. Las mesas están organizadas por sectores y el acceso es gratuito. Es un evento reunirá el tejido empresarial y la sociedad política, especialmente de la Xunta de Galicia y de las consellerías de Industria y de Medio Rural. Los empresarios tendrán la oportunidad de explicar las condiciones que necesitan para invertir

¿De qué mesa espera más?

Todas son importantes pero sí que me gustaría resaltar aquella en la que estarán los presidentes de la patronal de Galicia, Asturias y León porque creo que puede haber muchos puntos de encuentro y convertir al foro en una referencia para el noroeste de España.

Habla de sectores, en Ribeira Sacra es obligado hablar del vino.

Yo no soy un experto pero creo que en este sector hay que reforzar la marca y tener músculo. Igual el camino va por la fusión de bodegas y contar con menos pero más fuertes. El tercer factor es el mercado exterior, hay que tener en cuenta que el mercado de todos es el mundo y hay que trabajar con ese enfoque.

Sobre la actividad industrial, ¿es compatible con un lugar que aspira a ser Patrimonio Mundial?

El desarrollo industrial tiene que estar donde está las materias primas o donde está el recurso. Por ejemplo, la minería tiene que estar donde hay minas y el sector maderero donde hay especies para ello. No todo vale en todos los lugares. Aquí hay una apuesta firme por el vino y el turismo y no entra en contradicción con la declaración de Patrimonio Mundial, todo lo contrario, es una oportunidad para aprovechar.