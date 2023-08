La velutina inquieta a los apicultores de Quiroga tras bajar la producción

La velutina sorprendió este verano a los apicultores quirogueses antes de lo previsto. Llevan años conviviendo con esta especie invasora de avispa, pero lo habitual, dicen, es que apareciese a finales de agosto. El pasado 2022 ya notaron que se adelantaba unas semanas, pero este año la cosa fue a más y la velutina empezó a suponer un problema para sus colmenares a comienzos de julio.

Estas avispas invasoras "multiplicáronse na contorna de Quiroga e no Courel" y se han convertido en un problema para los apicultores, advierte el productor Manuel Macía González. Asegura que en los 35 años que lleva en este negocio, la de este año es "a colleita con menor cantidade".

El clima, indica, es un factor determinante para explicar esta caída de la producción, en la que también tiene que ver la velutina. Macía explica que su almacén solía estar lleno de abejas, pero este año allí solo encuentra avispas invasoras. "Pápanas, así que o resto das abellas non quere saír. É unha cousa fóra do normal", lamenta.

El apicultor Javier Mondelo cree que el problema radica en la gran cantidad de reinas que hay al haber sido "frouxo" el invierno.

Según sus observaciones, la velutina ataca más "a primeira hora da mañá e pola noite". Mondelo relata que las avispas asiáticas cazan a las abejas "ao voo".

En sintonía con Macía, dice que las velutinas "agardan por elas fóra das colmeas e chega un momento no que as acaban bloqueando, pois as abellas non saen por medo". Teme, incluso, que las velutinas acabarán entrando en ellas "en busca de alimento".

Única solución

Por el momento, los apicultores solo tienen una forma de luchar contra esta especie invasora: el trampeo. Mondelo explica que lo ponen en práctica desde marzo y que es efectivo, sobre todo, para capturar reinas.

Señala que hay diferentes métodos y que algunas trampas son más útiles que otras. Entre los profesionales del sector comparten fórmulas para intentar acabar con una plaga que en el caso de Javier Mondelo le hará perder sobre un 20% de la producción.

Manuel Macía considera que "debería colaborar máis xente". A su juicio, "este problema non só nos afecta a nós, senón que a velutina está por todas partes e son un perigo, especialmente para as persoas alérxicas".

Calidad

Con velutina o sin ella, los apicultores quirogueses insisten en la calidad del producto. "O mel é das flores. As flores fan o mel. Así que a calidade é alta sempre", dice Macía.

Por otra parte, apunta que este año todavía no ha sufrido en sus colmenares los ataques del oso.

La Mostra do Mel, punto de partida

De la calidad de la miel de Quiroga dieron fe los visitantes a la Mostra do Mel, que abrió este jueves las fiestas de verano. Al cierre de esta edición también estaba prevista la actuación de la Orquesta Panorama

Programa

Los festejos se prolongan hasta el domingo. Hoy actúan Lys Pardo, Los Platinos y la discomóvil Radikal. El sábado, día para la música tradicional.