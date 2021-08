Vecinos de la zona vieja de Chantada piden conservar el firme adoquinado

Un grupo de vecinos del casco antiguo de Chantada ha iniciado una recogida de firmas para pedir al Ayuntamiento "que desista da súa intención de substituír o actual adoquinado do casco histórico por un novo enlousado".

Las firmas, que entregarán al alcalde de la localidad, Manuel Varela (PP), irán acompañadas de un texto en el que explican su temor "polas inundacións que podería supoñer a reforma da Rúa do Comercio", además de posicionarse en contra de la "degradación ou mesmo eliminación dun elemento patrimonial como é o actual pavimento desa rúa ou da praza do Cantón", aseguran.

Los promotores de la campaña dicen ser conocedores "da intención do alcalde de reformar a Rúa do Comercio. Dixo que destruiría o empedrado, afectando ao carácter patrimonial que ten o conxunto do casco histórico", explican.

En el escrito adjunto a las firmas, los vecinos recuerdan al consistorio que la salvaguardia de la zona antigua de Chantada "estaba recoñecida polo propio Concello e así consta no plan especial de protección do casco histórico, co cal aínda é máis difícil entender a posición do goberno municipal".

Los residentes de la zona vieja contrarios a esta actuación explican que todavía no han tenido acceso al proyecto, pero que consideran que están en su derecho, dicen, "de valorar convenientemente a obra, non só polo seu impacto, senón pola repercusión económica para cada unha das persoas afectadas que moramos na zona vella", señalan.

DEMANDAS. Los firmantes del documento solicitan que el Ayuntamiento de Chantada tenga en cuenta su opinión y "que desbote calquera actuación non consensuada coa veciñanza, pero, sobre todo, que se protexa o empedrado tradicional".

Además, piden un acuerdo por escrito de toda la corporación municipal "co compromiso de manter e protexer este e outros elementos patrimoniais de Chantada, como as hortas a carón do río Asma".