Os veciños de Vilachá queren retomar a tradición perdida dos Farrumecos

A asociación de veciños da parroquia brollonesa de Vilachá de Salvadur quere recuperar a tradición perdida dos Farrumecos, unha festa típica do Entroido que deixou de celebrarse hai décadas. Dela só quedan testemuños orais e lembranzas. Non hai constancia da existencia de fotografías.

É por iso que o primeiro paso que busca dar o colectivo é contar con algunha imaxe de xente vestida á maneira típica. Se alguén conserva documentos deste tipo, a directiva prega que se poña en contacto coa asociación para poder divulgalo. Tamén pide que se hai coñecemento de calquera detalle ou matiz sobre o festexo llo dean a coñecer.

"Hai que entender que daquela unha fotografía non era algo tan doado nin barato de facer como agora. Coñezo moita xente que lembra os Farrumecos, pero ata o de agora non fomos quen de atopar imaxes", indica o presidente do colectivo, José Castiñeira.

El mesmo recorda a festa, na que participaba cando era neno. Ademais, por boca dos habitantes de máis idade de Vilachá, pode concretar algúns aspectos das xornadas máis especiais do Entroido nesta parroquia da Pobra do Brollón. Castiñeira anuncia que se conseguen xuntar xente e organizarse, os Farrumecos volverán aos camiños proximamente.

O costume consistía en recuperar roupa vella, coa que vestían os avós, ou en mal estado para ir semellante a unha persoa que pide esmola pola rúa

Así eran. Conta José Castiñeira que a saída dos Farrumecos se facía polo Domingo e o Martes de Entroido. Os personaxes percorrían Vilachá casa por casa facendo rir aos veciños con actuacións humorísticas e a cambio recibían comida ou unhas moedas.

"Lembro o último ano que participei na celebración. Foi en 1979, cando aínda era un neno. Os meus amigos e eu xuntamos entre 150 e 200 pesetas que gastamos en Pepsi e Fanta na cantina da parroquia", relata Castiñeira.

A súa nai interveu na conversa para dar máis datos sobre o Entroido típico de Vilachá. Con morriña contou que hai anos que a tradición se perdeu por mor do despoboamento do rural e a marcha de veciños. "Era precioso e agora non hai nada, oxalá se recupere", di.

Os días dos Farrumecos participaban tanto homes coma mulleres. O costume consistía en recuperar roupa vella, coa que vestían os avós, ou en mal estado para ir semellante a unha persoa que pide esmola pola rúa.

Estas figuras percorrían as vivendas representando situacións que buscaban sacarlle a risa aos residentes. Canda eles ían as denominadas Señoritas, protexidas polos Farrumecos e que representaban as mozas casadeiras que hai pouco deixaran de ser nenas.

O primero xoves do Entroido, as mulleres elaboran os compadres, unhas figuras feitas sobre todo con papel que imitan homes de xeito satírico

José Castiñeira engade un aspecto que seguramente lles soará aos coñecedores do Entroido da Ribeira Sacra. Se o Farrumeco, no seu traxecto, se atopaba con alguén e este non obedecía as súas ordes ou tentaba escapar, ao collelo tinguíalle a cara de negro. Esta trasnada é tamén típica do máis que coñecido Oso de Salcedo.

COMPADRES E COMADRES. É outro clásico dos Entroidos da Ribeira Sacra que os veciños de Vilachá queren igualmente recuperar. Hai anos que non se celebra.

Na parroquia brollonesa, a tradición é moi semellante á doutros lugares da contorna. O primero xoves do Entroido, as mulleres elaboran os compadres, unhas figuras feitas sobre todo con papel que imitan homes de xeito satírico.

Ese día, a misión dos habitantes masculinos de Vilachá consistía en intentar roubar os compadres para impedir que arderan ao rematar a xornada. As mulleres trataban de impedirllo.

Á semana seguinte, os homes elaboraban as comadres, o mesmo tipo de figura. E elas, coma eles sete días antes, acudían rápidas a roubalas para salvalas de ser queimadas. Os homes que conseguiran facerse cos compadres, amosábanos a carón das comadres.