Vecinos de Souto, en Chantada, piden accesos a las viviendas y propiedades

Vecinos del lugar de Souto, en la parroquia chantadesa de Nogueira, han mostrado sus quejas por la falta de accesos a sus viviendas y propiedades. La única forma de llegar a este pequeño núcleo de población es a pie, a través de unos caminos pedregosos y estrechos por donde es imposible que un vehículo circule.

La aldea se encuentra muy cerca del paso del río Miño, en un área de viñedos y huertas, y la mayoría de casas están deshabitadas. Hasta hace aproximadamente un mes todavía residía allí un matrimonio, que ha tenido que trasladarse a vivir a un piso en Chantada debido a un problema físico del hombre, al que le resulta muy difícil transitar por el entorno.

Cuando se puso malo sufrieron un calvario para subir camino arriba, hasta llegar a la carretera. Allí es donde quedan los coches aparcados, a varios metros de distancia del pueblo. Por caminos estrechos y mucho cuidado de no caer, uno termina llegando al núcleo.

El paso de vehículos, como ambulancias, es imposible. MIGUEL PIÑEIRO

Los vecinos dicen haber presentado escritos ante el Ayuntamiento con firmas de diversos propietarios para instar a que se hagan reformas en la zona. Hasta ahora, denuncian que solo se han encontrado con negativas por parte de la administración municipal.

"É moi complicado tamén facer calquera tipo de rehabilitación, porque ningunha empresa está disposta a vir traballar aquí. Non hai maneira de que pase a maquinaria", dicen. Y el mismo problema que el matrimonio en cuestión padeció en primera persona, lo tienen las ambulancias. Otra situación compleja se da al llegar cargados, por ejemplo, con la compra.

Respuesta

Cuestionado al respecto por este diario, el alcalde, Manuel Lorenzo Varela, señaló que el Ayuntamiento estaría "encantado" de acometer esta actuación, pero añadió que en este momento es "inviable".

"Tiñamos feitos estudos do terreo coa idea de facer obra nova, pero é imposible. Mesmo hai unha carta dun colexio de avogados onde se especifica que un propietario non está de acordo e non cabe expropiación", explicó.