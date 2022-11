Los vecinos de O Saviñao reclaman que los aseos del albergue sean públicos

La asociación vecinal de O Saviñao se ha dirigido a la Xunta para reclamar que los aseos del albergue de peregrinos Aida Menéndez, situado en Diomondi, sean públicos y puedan ser utilizados tanto por quien visita la iglesia contigua como por cualquier persona que transite por los alrededores.

Desde el colectivo afirman que han recibido numerosas quejas del público, porque, según señalan, a quien no se hospeda en el albergue se le niega el acceso a los retretes.

"Dado que é un edificio público que forma parte da rede do Camiño e que non existen outros servizos hixiénicos nos arredores, consideramos que se lles debe permitir o acceso ás súas instalacións sanitarias ás persoas que se achegan á igrexa de Diomondi", comunicaron los vecinos, quienes consideran que así se contribuiría a "manter a limpeza no entorno do conxunto monumental".

La asociación de vecinos recuerda, además, que el albergue está situado en el antiguo palacio episcopal de Diomondi, contiguo a un templo que está declarado Ben de Interese Cultural (BIC) que recibe muchas visitas por su importancia arquitectónica, y subrayan que por el Camino de Invierno pasan cada vez más peregrinos.

Respuesta. Cuestionados por este diario, desde la empresa que gestiona el albergue de peregrinos de Diomondi indicaron este jueves que no se han dado apenas problemas en este sentido. Hablan de una única situación puntual en la que una mujer solicitó acceder a los aseos.

Según explicaron, la propia normativa especifica que los servicios del albergue son de uso exclusivo para los peregrinos que allí pernoctan y no está permitido que pasen otras personas.

Por esa razón, a la mujer en cuestión no se le permitió el uso del baño, motivo por el cual transmitió sus quejas.