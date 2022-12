Tres vecinos de A Pobra do Brollón, atrapados en Perú

Decenas de turistas se encuentra atrapados en Perú por las protestas derivadas del cambio de Gobierno tras el fallido autogolpe de Estado de Pedro Castillo. Entre ellos hay varios gallegos afectados por la suspensión de vuelos y el corte de carreteras.

Tres vecinos de A Pobra do Brollón se encuentran en la ciudad de Arequipa y piden ayuda a las autoridades españolas y peruanas para salir de la zona, según informa la TVG. Uno de ellos es Fernando Peña, artesano de As Laceiras, y junto a él está también su hija.

