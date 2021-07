Vecinos de Monforte llevan retirados 500 kilos de basura del cauce del Cabe

Toallitas, ropa, envases, ruedas de tractor y hasta un lavavajillas. Son algunos de los residuos que encontraron en el cauce del río Cabe Manuel Díaz González y un grupo de amigos que se han propuesto hacer de este entorno un lugar más limpio. Ya han retirado más de 500 kilos de basura desde finales del mes de mayo, cuando Díaz decidió trasladar a Monforte de Lemos una iniciativa ciudadana que ya estaba presente en otros lugares.

El grupo de voluntarios no ha parado de crecer desde entonces y ahora está formado por unas diez personas que, por el momento, actúan a título particular. Cada domingo se arman de sacos y recorren las orillas del Cabe, principalmente la zona de paseo que va desde el parque de Os Condes hasta Piñeira. Manuel Díaz dice que "este tramo é un verdadeiro luxo que transcorre en plena natureza" y no entiende como puede estar lleno de basura. "A simple vista pode que non se note, pero se te achegas á beira é cando realmente ves todo o lixo que hai", detalla este monfortino.

En sus salidas ya se han encontrado con alguna que otra sorpresa. "Nunha ocasión atopamos un lavalouza nunha zona onde retiraran area e quitámolo cunha carretilla", señala. También encontraron una rueda de tractor y un tubo de hierro "duns 40 ou 50 quilos". No fueron capaces de sacar del río este último objeto debido a su elevado peso y optaron por ponerlo en conocimiento del Concello, que se encargó de su retirada.

Tras cada salida regresan con un mínimo de siete u ocho sacos llenos. Después, separan los residuos: reciclan lo que se puede y empaquetan y depositan en contenedores el resto.

Manuel Díaz comparte imágenes de sus salidas en las redes sociales con el objetivo, dice, de que cada vez se sume más gente a esta actividad. Considera que este movimiento debe ir más allá del trabajo de las instituciones y se muestra convencido de que "ten que ser labor da cidadanía". "Espero que vaia calando e, sobre todo, que esta acción se note no río", señala Díaz, que realizará nuevas salidas próximamente.