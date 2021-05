Vecinos de Monforte denuncian el impacto de balas contra sus casas

Un grupo de vecinos de la zona de As Barrioncas, en Monforte, ha denunciado el impacto habitual de balas de pistola contra sus viviendas. Afirman que los proyectiles aparecen frecuentemente en las fincas y en los porches, así como sus marcas en las paredes interiores o en las fachadas de las casas.

Los residentes afectados indicaron a este periódico que ya se han puesto al menos cinco denuncias para intentar acabar con el problema. La última fue interpuesta ante la Policía Nacional por una mujer que se encontró en el suelo del porche de su domicilio con una bala que parecía ser de una pistola nueve milímetros.

Esta situación no es nueva en el vecindario, donde temen que un día vaya a ocasionarse una desgracia. La presencia de balas perdidas –cuya procedencia, según cuentan los testimonios consultados, es "desconocida"– ha generado una gran sensación de inseguridad en un barrio donde viven familias con niños.

"Queremos que se investigue y se sepa de dónde proceden las balas antes de que tengamos que lamentar una desgracia", afirma una de las personas afectadas. Otro de los vecinos cuestionados asegura que en las casas de los alrededores aparecen de forma muy usual impactos. Es posible verlos en casetas de perros, puertas de acceso a viviendas y fincas e incluso en paredes y suelos de piscinas.

Los denunciantes afirman que resulta igualmente habitual escuchar los silbidos de las balas al pasar y hasta rebotar tras dar contra algún objeto. Entonces, hay quien opta incluso por ocultarse detrás de árboles para evitar ser alcanzado por un proyectil.

"Aquí hay niños que juegan en el exterior, no podemos esperar a que ocurra algo terrible para actuar", insisten los habitantes de As Barrioncas, que dicen sentirse "inseguros" en sus propios hogares y reclaman celeridad para aclarar qué está ocurriendo y ponerle fin.

INVESTIGACIÓN. Uno de los vecinos ha denunciado ya varias veces la situación, que según indica viene de varios años atrás. Apunta que en una de las residencias cercanas a su casa pueden contarse hasta 33 impactos de bala.

Los residentes consultados por este diario subrayan varias posibles causas. Una de ellas es la presencia de una galería de tiro en la zona, a poca distancia de las viviendas, que creen que puede motivar la llegada de gente que dispara desde fuera o utiliza las instalaciones de forma irregular. También señalan a posibles cotos de caza o prácticas ilegales.

En todo caso, los vecinos dejan claro que no tienen absolutamente nada en contra del campo de tiro. Lo único que piden es que se investigue un problema que dura varios años, depurar responsabilidades y hacer que vivir en As Barrioncas no vaya de la mano de encontrarse intranquilo en casa.

"É imposible que escape unha bala"

Desde la galería de tiro afirmaron ser conocedores de esta situación, pero señalaron que es "imposible" que de sus instalaciones "escape un proxectil". Según comunicaron al ser interpelados por este periódico, el campo supera siempre las revisiones periódicas efectuadas por las autoridades competentes, como la Policía Nacional, la Guardia Civil o la Policía Local. Además, dicen colaborar "en todo momento" con dichas inspecciones.



Normas "a rajatabla"

Los responsables de la galería de tiro expresaron que en las instalaciones se cumple la normativa vigente de forma escrupulosa —"a rajatabla", dijeron— y se efectúan las labores de mantenimiento "propias" de un pabellón como este, que también está adaptado a los protocolos y a las medidas de seguridad en activo debido a la pandemia de covid-19.



Historia

En As Barrioncas desarrolla su actividad diaria el Clube de Tiro Olímpico Cabe, una entidad deportiva fundada en 1982 "de referencia na provincia" que realiza cada temporada "preto de 50 competicións das diferentes modalidades" de esta disciplina.



600

Son los tiradores de toda España que, según datos facilitados por el club, acuden cada año a las instalaciones para participar en alguno de los torneos allí celebrados. "Durante os campeonatos, os que agardan a súa quenda adoitan pasear polas inmediacións", relatan para destacar la seguridad de la galería.