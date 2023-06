Vecinos de O Malvarón, aterrorizados por un okupa y su perro, muy agresivo

Los vecinos del barrio de O Malvarón de Monforte, en el entorno de las viviendas sociales Val de Lemos conocidas popularmente como Casas Baratas, se sienten aterrorizados por los continuos episodios que protagoniza un hombre de unos 50 años de edad, que okupa desde hace tres meses una casa en la zona; y su perro, de gran tamaño y muy agresivo. Tanto es así que algunos residentes en la zona y mascotas de su propiedad han sido mordidos por el can del okupa.

El último episodio sucedió el pasado día 2, cuando este, al que llaman Pájaro al ser su primer apellido, se enfrentó con un vecino, al que el perro le mordió en piernas y brazos.

Si esto no fuese poco, y según figura en la denuncia presentada en la comisaría de la Policía Nacional, el tal Pájaro intentó agredir a este vecino con un vaso roto. El hombre se dio zafado de su agresor y logro huir, no sin que antes viese como Pájaro le rompía la luna trasera de su vehículo.

El afectado por este último caso, con las iniciales J.F.F., señaló que cuenta con un parte de lesiones del hospital comarcal de Monforte y que le llama poderosamente la atención que no se haya hecho nada para recoger el perro y saber si cuenta con las vacunas obligatorias y si tiene chip de registro. De lo contrario, dice, no entiende cómo no ha sido recogido y puesto en cuarentena por si tiene algún tipo de enfermedad infectocontagiosa transmisible a los humanos.

30 denuncias

El agredido J.F.F. está realmente enfadado por la pasividad de, dice, tanto la Policía Local como Nacional. Asegura que hay una treintena de denuncias presentadas en ambos cuerpos, la mayoría en el Ayuntamiento, y que el interés mostrado hasta el momento para resolver este problema "haya sido nulo. Todo sigue igual desde hace más de tres meses y, como siempre, tendrá que ocurrir una desgracia, que el perro ataque a un niño y lo hiera de gravedad o lo mate para que se actúe".

A su juicio, la prevención, atendiendo a las denuncias y a esos episodios de agresividad del can y de su dueño son más que indicios de que "en cualquier momento nos tengamos que echar las manos a la cabeza, pero que Dios no lo quiera", destacó.

Tenemos miedo y nadie hace nada"

Lo que sucede todos los días desde hace más de 90 días en el barrio de O Malvarón por culpa de este okupa y su perro es que los niños del lugar no van al parque infantil a jugar por miedo y que cuando salen de sus casas al colegio o vuelvan de este se acerquen sus padres con un palo en la mano por si aparece Pájaro y su can y ambos se ponen agresivos. En la barriada la tensión se masca por las acciones impunes de este okupa y por lo que todos consideran una inacción de las autoridades. "Tenemos miedo y nadie hace nada", destacaron en O Malvarón.

El denunciado es un viejo conocido la Policía, ya que residía en una vieja casa unifamiliar de la Rúa Acea Nova, en el barrio de Carude. que ardió y en la que murió calcinado un perro de Pájaro.