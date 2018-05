El Parque Natural de Somiedo (Asturias) recibió este miércoles la visita de 43 apicultores, ganaderos, cazadores y vecinos de la sierra de O Courel y alrededores que participaron en una actividad de intercambio de experiencias entre ambos espacios de la Red Natura 2000 desarrollada en el marco del proyecto Life Oso Courel.

Los asistentes procedían de los ayuntamientos de Quiroga, Folgoso do Courel, Samos, Triacastela, As Nogais y Pedrafita do Cebreiro, áreas que contaron en el pasado con población estable de oso pardo y que, tras décadas sin su presencia, comienzan a tener de nuevo ejemplares gracias a la recuperación y expansión natural de su población cantábrica.

El proyecto tiene como principal objetivo favorecer dicha expansión facilitando, entre otras acciones, la convivencia del oso con las actividades humanas mediante la prevención de conflictos y la información y sensibilización de la población local. En este sentido, el acto desarrollado en Somiedo buscó proporcionar a los distintos profesionales de O Courel experiencias exitosas de desarrollo rural compatibles con la conservación de esta especie.

Durante la visita se celebró un encuentro participativo en el centro de interpretación del parque que contó con la presencia del alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández; el director del parque natural, Luis Fernando Alonso; empresarios turísticos, líderes locales y agentes medioambientales. Los participantes se mostraron muy activos para consultar dudas y exponer inquietudes en torno a los retos y oportunidades que ofrece la convivencia con una especie tan emblemática. José, un apicultor de O Courel, apuntó que "a pesar de las diferencias, ambos territorios comparten la voluntad de querer hacerlo".

Tras el encuentro participativo, los asistentes visitaron una ganadería y una explotación apícola. El recorrido explicativo concluyó en la Casa del Oso de Somiedo, un centro expositivo creado por la Fundación Oso Pardo con el apoyo del Ayuntamiento para dinamizar el territorio.

La visita ha sido reconocida por la Comisión Europea como uno de los más de 70 eventos que conmemoran el Día Europeo de la Red Natura 2000, que se celebrará el próximo lunes para promover y festejar uno de los mayores logros de la Unión Europea, una red de más de 27.000 espacios naturales imprescindibles para la recuperación de la biodiversidad en Europa.

Life Oso Courel es un proyecto que cuenta con la colaboración de la Xunta, la Asociación Galega de Custodia do Territorio y con el apoyo de la Fundación Biodiversidad y el Ministerio de Agricultura.