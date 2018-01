Los vecinos de Calvo Sotelo, hartos de que su calle continúe cortada

Hace más de 20 días que una casa al completo y parte de otras dos se vinieron abajo en la Rúa Calvo Sotelo de Monforte por culpa del mal estado en el que se encontraban. Desde entonces, esta calle permanece cortada al tráfico y los escombros derivados de los derrumbamientos aún no han sido recogidos. Los vecinos de la zona están hartos y piden al Ayuntamiento celeridad.



"Esto no es una calle, es una carretera. Por aquí pasan muchos coches que se ven obligados a dar la vuelta al ver que está cortado", comentaba este domingo una persona residente en esta zona. Aseguraba, además, que el hedor a humedad y podredumbre procedente de los restos que descansan en la calzada se hace insoportable, especialmente por las mañanas, y destaca las dificultades que conlleva esta situación a la hora de que los vecinos desarrollen sus tareas diarias.

El alcalde de Monforte dijo que los propietarios han llegado a un acuerdo con una empresa y los derribos se efectuarán esta semana

Según pudo saber este diario, los propietarios de varios negocios en la Rúa Calvo Sotelo han solicitado una reunión con el alcalde, el socialista José Tomé Roca, y les fue concedida para el miércoles a las once y media de la mañana. El regidor, que ha estado varios días fuera de Monforte por asistir a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, todavía no tenía noticias al respecto este domingo.



Tomé sí reconoció la situación en la que aún se encuentra la Rúa Calvo Sotelo. El alcalde asegura que "entendo o enfado dos veciños, pero a rúa está cortada por motivos de seguridade e baixo a recomendación que nos fixeron os informes de Urbanismo e de Tráfico". El regidor socialista avanzó que la recogida de los escombros debería empezar a comienzos de esta semana. "Mañá (por este lunes) ou o martes", matizó. "Os propietarios comprometéronse a iso e xa chegaron a un acordo cunha empresa para que o faga", añadió Tomé.



Según el alcalde, los dueños de los inmuebles han encontrado una empresa que se encargará de recoger los restos que invaden la calzada y la acera de parte de la Rúa Calvo Sotelo y echar abajo lo poco que queda de los edificios. Tomé señaló que, para agilizar todo el proceso, el Ayuntamiento permite "acopiar o material da rúa e das fachadas dentro do solar, que debe quedar limpo despois". El alcalde aseguró que desde que los propietarios presentaron los proyectos "o Concello non tardou nin 24 horas en conceder os permisos necesarios".

Tres casas caídas a finales del pasado año



Fue en la madrugada del 30 al 31 de diciembre cuando tres inmuebles con los números 157, 159 y 161 se vinieron abajo por culpa de su mal estado de conservación. La peor parte fue para la vivienda central, conocida como Casa do Penedo, que se cayó por completo. De los dos edificios que la flanqueaban poco queda en pie y lo que hay no se encuentra en buen estado, de ahí que el Ayuntamiento y los propietarios hayan acordado su derribo.