Vecinos del barrio de O Casar se quejan de una avería en la traída

Varios vecinos que viven en el barrio de O Casar de Monforte han mostrado su malestar por una avería en la traída de agua de la zona. No afecta a sus hogares, pues dicen que tienen presión y no les falta suministro, pero sí están indignados por el hecho de que desde hace algo más de una semana que se detectó una fuga en una llave de paso la empresa adjudicataria del servicio de abastecimiento, Aqualia, no haya intervenido para solventar la avería.

Todo comenzó cuando los residentes en la casa con el número 38 de la Rúa Vigo avisaron a Aqualia de que veían que por la calzada discurría agua. Tras hablar con la empresa, desde esta le dijeron que era un problema particular, derivado de su llave de paso y que tenían que asumir el coste de los arreglos que fuesen precisos.

Estos vecinos negaron tal extremo y conminaron a Aqualia a que revisase el lugar como responsable de la red de abastecimiento de agua en Monforte, aunque su insistencia al respecto no tuvo éxito alguno, aseguran.

Ese fue el momento en el que echaron mano de un fontanero a nivel particular para saber qué pasaba frente a su casa ante esa, destacaron, "indiferencia de Aqualia".

No fue fácil dar con la avería, pues cuando se realizó el último asfaltado de esta calles quedaron tapados todos los registros tras la aplicación de una capa de aglomerado asfáltico.

Los vecinos dijeron que más o menos sabían dónde debería estar esa llave de paso y tuvieron la suerte de dar con ella nada más picar el asfalto en el lugar adecuado.

Fue cuando vieron que la tubería estaba rota y que por ella manaban litros y litros de agua, algo que le comunicaron a Aqualia que, tras darse por enterada y asumir su responsabilidad en el asunto, dijo que procedería al arreglo de la avería. Una semana después, denuncian desde O Casar, siguen perdiéndose a diario miles de litros de agua potable ante "a indiferencia de Aqualia".