Vecinos alertan de que las obras de la LU-651 tapan las minas de antimonio

La Xunta de Galicia tiene a exposición pública el proyecto para reconstruir los 840 metros de la carretera de Folgoso do Courel a Quiroga (LU-651) después del derrumbe ocurrido el 20 de marzo de 2022 y los vecinos han detectado que los trabajos contemplan usar de escombrera las antiguas minas de antimonio que funcionaron en Santa Eufemia hasta la década de 1950.

En concreto, se taparían al menos dos bocas de acceso a los túneles de las minas, varias galerías, dos chimeneas y alguna construcción que se conserva en el entorno. Cerca también hay un río y dos hornos de cal, uno podría estar comprometido. Tampoco se descarta que haya poblaciones de murciélagos en las minas.

Algunos de los vecinos que denunciaron esta situación ya manifestaron que presentarán alegaciones (se puede hacer hasta el 1 de abril) y también lo hará el Ayuntamiento de O Courel.

La alcaldesa, Lola Castro, explicó que hasta ahora la mina de antimonio no estaba catalogada de manera oficial y, además, no está en Red Natura. "Entendemos que por iso a Xunta ubicou alí a escombreira, por descoñecemento. O noso obxectivo é informala do que hai e estudiar un cambio no depósito de residuos", añadió.

Sobre la catalogación, los vecinos insisten en que esta mina está registrada en los catastros mineros y que se aprecia fácilmente en el terreno.

A pesar de que la reparación de la LU-651 afecta solo a 840 metros de carretera la obra es especialmente delicada por la orografía del terreno, está presupuestada en 4,8 millones de euros y prevé un volumen de excavación de 330.000 metros cúbicos.

Los vecinos que alertaron de la situación explican que cambiar la escombrera de situación no debería ser un gran problema para el proyecto. A pocos metros ya hay un depósito de una cantera de pizarra donde se podría depositar el material de deshecho, como ya se está haciendo con los que proceden de la obras que se ejecutan ahora en la vía de Folgoso a Seoane. Precisamente el derrumbe de una galería de la pizarrera fue lo que hundió la carretera.