Los vecinos alertan del colapso de la casa rectoral de Ribas Pequenas

Los vecinos de Ribas Pequenas, una reducida parroquia de Bóveda, han dado la voz de alarma por el pésimo estado en el que se encuentran las instalaciones de la casa rectoral, un edificio que ahora mismo está al borde del colapso, que es propiedad del Obispado de Lugo y por el cual existe una disputa entre las dos partes desde hace ya más de una década.

Hace días, el tejado de la casa rectoral se vino abajo sin que se lamentaran daños personales. El estado del edificio es desde hace años de total abandono por parte del Obispado, según confirma María del Carmen Macía Rodríguez, miembro de la asociación vecinal de Ribas Pequenas. "Está totalmente abandonado. Ahora se cayó el tejado, pero cualquier día puede venirse abajo completamente", asegura. Los residentes de esta pequeña parroquia reconocen sentir preocupación, porque es una zona en la que se organizan diversas celebraciones. "Cualquier día puede ocurrir una desgracia y la vamos a lamentar", afirma Macía Rodríguez.

Desde la asociación vecinal confirman que hace más de una década entablaron conversaciones con el Obispado para conseguir la propiedad de la casa rectoral, proceder a su renovación y darle uso. "No fue posible. Cuando estaban de acuerdo todos los vecinos, el Obispado quería cederlo pero no venderlo. Pretendía una cesión durante unos años para que nosotros lo arregláramos", confirma María del Carmen Macía. Al final no se llegó a ningún acuerdo porque la resolución de la Iglesia no convenció a la comunidad vecinal.

"¿Y si aceptamos la cesión y dentro de 20 años deciden vender el edificio? Nosotros nos habríamos gastado el dinero de la renovación para nada. La única salida era la venta a los vecinos para su total recuperación", dice la integrante de una asociación vecinal, que ya emprendió tareas de remodelación en el tejado de la iglesia. "La hemos arreglado dos o tres veces. La primera vez nos dieron algo de dinero, pero después ya no. Todo fue gracias a la comunidad de montes y a la asociación, porque si no, ahora también estaría en ruinas. La Iglesia tiene que ayudar en las tareas, arreglar o dar una solución a este tipo de situaciones", asegura Macía Rodríguez.

CONVERSACIONES. La integrante de la asociación vecinal de Ribas Pequenas confirma que hace 15 días habló con un responsable del Obispado para solicitar de nuevo una solución para la casa rectoral. "Nos dijeron que iban a estudiar la situación pero han pasado dos semanas y seguimos exactamente igual. Algún día va a pasar algo y ahí sí que actuarán. Que pongan un precio y evaluaremos entre todos la compra".

Este medio ha intentado poner se en contacto con el Obispado de Lugo para preguntar por el estado de la casa rectoral y su posible futuro, pero no ha obtenido respuesta.