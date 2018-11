Ediles del PP de Monforte exigen conocer a su alcaldable o dejarán el grupo

Varios concejales del PP de Monforte están dispuestos a abandonar el grupo municipal. El motivo de su decisión no es otro que el desconcierto existente en la formación tras conocerse que el joven empresario Roberto Eireos puede ser el próximo candidato a la alcaldía.

Estos ediles señalaron a este periódico que no están en contra de Eireos ni de ningún otro para que sea el próximo cabeza de lista y que la decisión de dejar el pleno o pasarse al grupo de no adscritos, algo que no han decidido todavía, tiene que ver con el mutismo de la dirección provincial del partido sobre si quiere prescindir de la actual portavoz municipal, Julia Rodríguez Barreira, y colocar como alcaldable a Roberto Eireos.

Los concejales han mostrado su enfado ante una situación que consideran "kafkiana, con dimes y diretes, con negociaciones a la espalda de la formación monfortina". Por ello, exigen que la presidencia del partido a nivel provincial se manifieste claramente de inmediato. En caso contrario, reiteran, abandonarán el grupo municipal, algo que dejaría muy tocado al partido en Monforte a tan solo seis meses de los comicios locales.

REUNIÓN. Este diario ha podido saber que Julia Rodríguez Barreira fue convocada a una reunión el pasado martes en la sede monfortina de la formación, junta en la que previsiblemente se le daría a conocer la intención de colocar de número uno de la lista electoral a Roberto Eireos, pero Rodríguez Barreira no acudió a la cita.

Quizá el motivo fue que ya era sabedora de los rumores que circulaban de que el partido tenía la intención de prescindir de ella a pesar de estar dispuesta a intentar por tercera vez consecutiva hacerse con la alcaldía de Monforte.

Todo parece indicar que Julia Rodríguez fue la última en enterarse de que los altos cargos del PP a nivel provincial habían decidido prescindir de sus servicios.

Sin ir más lejos, en el pleno de Monforte del pasado lunes el alcalde, el socialista José Tomé, debía de disponer de alguna información al respecto, pues en el transcurso del debate de un asunto plenario le preguntó si le había sentado mal el pulpo en la comida que el PP celebró el domingo en Lugo. La cara de sorpresa de Julia Rodríguez ante estas palabras mostrarían que desconocía las maniobras de su partido para no contar con su concurrencia en las próximas elecciones.