La Valedora estudiará las alegaciones a los cambios en el transporte escolar en O Courel

El Concello de Folgoso do Courel ha registrado ante la Valedora do Pobo las alegaciones realizadas por los cambios de la Xunta en el transporte escolar en este municipio. La alta comisionada ya ha informado al Ayuntamiento de que su escrito ha llegado a la institución, que ahora estudiará si procede o no admitir la queja a trámite.

La alcaldesa de Folgoso do Courel, Lola Castro, criticó la semana pasada el diseño realizado por la Xunta de las rutas de transporte escolar que afecta a 30 estudiantes en este municipio. Además, las clases del CPI Poeta Uxío Novoneyra se quedaron vacías en señal de protesta por parte de los padres de los alumnos.

En sus alegaciones, el Concello alerta del perjuicio que supone la supresión de líneas que realizaban taxistas locales y que ahora llevarán a cabo empresas con microbuses. Al respecto, censura que con la nueva propuesta se suprimen "varias paradas", mientras recuerda que el ancho de las carreteras de esta zona de la montaña de Lugo no está habilitado en algunos tramos para microbuses.

De tal forma, hace hincapié en que el servicio "empeora" para los alumnos, a lo que se une el daño que se hace a la viabilidad económica del negocio de estos taxistas que llevan más de 30 años desempeñando estas rutas escolares.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Folgoso do Courel reclama la anulación o modificación del pliego referente a estas líneas del municipio, de forma que se mantengan las seis líneas actuales para no perjudicar al alumnado y se prime la contratación de empresas y autónomos locales.