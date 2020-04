Dos usuarios del centro DomusVi de Monforte superaron la enfermedad

Los responsables y trabajadores de la residencia de la tercera edad situada en la Rúa Morín de Monforte, gestionada por la empresa DomusVi, estaban en la tarde de este jueves felices. Fue cuando uno de sus residentes, un hombre de 67 años de edad, regresaba al centro tras haber superado el coronavirus. La alegría era doble, ya que unos días antes otra usuaria, en este caso una mujer de 93 años, también dejó atrás la enfermedad.

La directora del complejo asistencial, Raquel Castro, señaló que solo se detectaron dos casos de coronavirus, en concreto a finales de marzo, decidiendo aislar a los afectados en sus habitaciones y proceder al protocolo sanitario para impedir contagios.

Castro indicó que al percibirse ciertas complicaciones en el estado de salud de los dos afectados se decidió trasladarlos a la residencia especial habilitada por la Xunta de Galicia en el centro Porta do Camiño de Santiago.

Allí se les trató hasta determinar con pruebas diagnósticas que la mujer de 93 años estaba curada el día 11 de este mes, cuando fue trasladada de nuevo a Monforte en una ambulancia.

Si la alegría fue mayúscula en al residencia DomusVi el fin de semana, la de este jueves fue superior tras saber que el otro usuario afectado, el hombre de 67 años, también había dado carpetazo a la enfermedad y regresaba "a su casa, pues es un residente que se encuentra plenamente integrado en el centro, al que todos quieren", manifestó a este diario Raquel Castro.

Muestra de ello fue el recibimiento que tuvo. Buena parte del personal de la residencia lo esperó en la puerta del centro para aplaudirle. El hombre no pudo contener las lágrimas de emoción, sobre todo por, según dicen que se le pudo oír, no saber si el Covid-19 le impediría regresar.

En la residencia de mayores de O Morín, tras detectarse estos dos casos de coronavirus, se procedió a realizarle pruebas a los 173 restante usuarios, así como a los 80 trabajadores que en ese momento estaban en activo. Todos los test dieron negativo.

Otro centro de mayores situado en Monforte en el que no hubo ningún positivo por Covid-19 tras realizar pruebas a todos sus inquilinos y cuidadores es el que tutela de forma directa la Xunta de Galicia, el que está ubicado en el Paseo do Malecón. Por el contrario, no hay datos de lo que ocurre en el asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.