Los usuarios de la atención temprana de Quiroga ya son 80

La unidad de atención temprana de Quiroga se puso en marcha en septiembre de 2020 y ya ofrece servicio a un total de 80 usuarios. El objetivo de este centro es responder a las necesidades transitorias o permanentes que presenten los niños con trastornos en su desarrollo o con riesgo de padecerlos.

En Quiroga trabaja un equipo multidisciplinar en labores de logopedia, psicología, fisioterapia y terapia ocupacional. Acuden a él pequeños de hasta seis años.

Por esa razón, recientemente se ha implantado un servicio de atención postemprana para no interrumpir el trabajo con los niños en un momento de máxima necesidad, como es el comienzo de la etapa escolar. En este caso, en Quiroga cuentan con 15 usuarios de entre seis y doce años.

La unidad de atención temprana de Quiroga cubre, además de este municipio, O Saviñao, Folgoso do Courel, Ribas de Sil, Sober, Bóveda, A Pobra do Brollón y Pantón. Son un total de ocho ayuntamientos y hay nuevas acogidas en proceso de trámite.

Quiroga, con 30 usuarios, es el ayuntamiento que más matrículas aporta, por 21 de O Saviñao -donde hay una delegación para evitar desplazamientos largos-, ocho de Folgoso do Courel, seis de Ribas de Sil, cuatro de Sober, otros tantos de Bóveda y A Pobra do Brollón y tres de Pantón.

Respecto a la atención postemprana, seis de los 15 niños son de Quiroga, otros tantos llegan de O Saviñao, dos pertenecen a Folgoso do Courel y uno, a Ribas de Sil.

Es el servicio de Pediatría el que realiza los diagnósticos, en función de los cuales deriva a la unidad. Los centros educativos y las propias familias pueden ponerse en contacto con el servicio a través del teléfono 982.43.51.76.

La conselleira de Política Social, Fabiola García, visitó este martes las instalaciones -en el mismo edificio se encuentran la unidad temprana y el centro de día- acompañada por el delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias.

"Este é un centro de referencia na provincia e en toda Galicia e as familias dos oito concellos aos que dá cobertura teñen un lugar agradable, onde contan cos mellores profesionais para coidar e atender os seus fillos de cero a seis anos e tamén nesa parte postemperá, ata os doce", destacó García.

La titular de Política Social de la Xunta anunció la publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG) de una nueva orden de ayudas para la creación de unidades de atención temprana por parte de entidades locales.

Unidad de O Corgo

Esta resolución permitirá la implantación del servicio en O Corgo, donde se dará cobertura a este municipio y los de Castroverde y Baleira. Además, así quedarán atendidos más de 5.000 niños de toda Galicia.

La conselleira concretó que actualmente funcionan en la comunidad más de 40 unidades como la de Quiroga, que dan servicio a más de 200 municipios. Fabiola García recordó que en 2009 solo había dos para 15 ayuntamientos.

"As unidades de atención temperá cambiaron a calidade de vida de moitos nenos, pois antes as familias tiñan que desprazarse moitos quilómetros para ir a unha. A maternidade cambia as nosas preferencias e a prioridade pasa a ser o coidado, o benestar e a saúde dos nosos fillos", concluyó García.