El uso del bus urbano creció un 140% en 2020, al subirse unos 100 monfortinos al día

El nuevo servicio de bus urbano de Monforte, totalmente gratuito para los vecinos, ha cumplido un año de vida. En los últimos doce meses ha transportado a un total de 34.655 personas, un número que sería mayor si el servicio no se hubiese paralizado por la pandemia entre el 15 de marzo y el 10 de mayo del pasado año.

Estos números indican que una media de 100 vecinos usan a diario este transporte público. El alcalde, el socialista José Tomé, se congratuló por tales datos, que a su juicio demuestran que la decisión de poner un bus moderno y gratuito ha tenido una "espectacular resposta entre os nosos veciños".

El actual bus urbano comenzó su servicio hace ahora un año. Se trata de un caso único en Galicia y prácticamente en toda España ya que, además de contar con un vehículo moderno, adaptado para personas con movilidad reducida o con alguna discapacidad, y accesible a todos los ciudadanos, destaca por ser de carácter gratuito para todos sus usuarios, independientemente de su edad.

José Tomé señaló que "desde a posta en marcha do servizo, o bus urbano monfortino suscitou a atención doutras cidades e concellos de Galicia e tamén de numerosos medios de comunicación, non só da provincia, senón tamén do resto da comunidade autónoma e incluso do panorama nacional, medios que se achegaron ata Monforte para facer reportaxes e directos desde o propio bus. Isto permítenos afirmar que Monforte é unha cidade pioneira en transporte público gratuíto", destacó.

El alcalde monfortino indicó que es moderno y adaptado para, sobre todo, atender la alta demanda de los vecinos de mayor edad, sus principales usuarios.

Añadió que con su puesta en funcionamiento se cumplió "co compromiso que o noso grupo marcouse cando chegamos ao goberno, que non era outro máis que traballar no eido social para que os monfortinos tivesen unha mellor calidade de vida co menor coste posible", subrayó.

Asimismo, dijo que los jóvenes, sobre todo los estudiantes de los diferentes centros educativos, disponen de un servicio gratuito para acercarse al lugar donde cursan estudios.

Estos dos colectivos, según un informe elaborado en su día por la administración local, son los principales usuarios de este servicio, que tan buena acogida ha tenido en este primer año de vida.

Un servicio que se inició en 1963

El primer bus urbano de Monforte comenzó a funcionar en el año 1963 y desde entonces no ha parado de transportar a viajeros entre Ribasaltas y Piñeira pasando por las principales calles de la ciudad.

Altos y bajos

Hubo momentos en los que el servicio se convirtió en ruinoso para sus adjudicatarios a pesar del escaso precio que se cobraba por billete, como cuando la emblemática Empresa Santalla tuvo que renunciar para no llegar a la quiebra.