Unións Agrarias denuncia daños del jabalí en varios cultivos de Taboada

Unións Agrarias ha denunciado daños ocasionados por el jabalí en varias parcelas cultivadas de una explotación del ayuntamiento de Taboada. En concreto, los perjuicios tuvieron lugar en la parroquia de Cerdeda y las cosechas afectadas tendrán que reponerse para no perder la estación productiva.

El sindicato advierte de que las incursiones de los animales van a más en los últimos días. De hecho, hace solo una semana dieron cuenta del mismo problema en Nogueira, parroquia del municipio vecino de Chantada.

Desde Unións Agrarias reclaman más actividad de los Tecor, con el fin de deslocalizar las manadas de jabalí hacia las zonas de monte y aliviar la presión de los cultivos durante la fase crítica de la siembra, cuando son especialmente vulnerables.

Entre los productores existe preocupación de cara a los próximos meses, especialmente por el final del verano. Entonces, la cosecha de maíz correrá peligro al brotar la espiga, lo que subraya la necesidad de dar continuidad a las medidas que controlen las poblaciones de jabalí.

El sindicato agrario recuerda que, aunque está cerrada la temporada de caza, sí son autorizables "medidas extraordinarias" y acciones como "as batidas, as esperas e os axexos", que permiten "compatibilizar a caza coa actividade produtiva no territorio".