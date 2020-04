Un vino chantadés participa en una subasta solidaria contra el coronavirus

La obtención de una vacuna contra el Covid-19 es la noticia que todo el mundo está soñando. Mientras usted lee estas líneas, muchos científicos de múltiples países investigan día y noche para conseguirla. Entre ellos se encuentran, en España, los del CSIC, que han encontrado un aliado en el sector del vino.

Casi 50 bodegas y un centenar de marcas conforman los lotes que salen a subasta a través de Facebook con el fin de obtener ingresos para la investigación. Uno de los participantes es el chantadés Roberto Regal, con su proyecto Neno da Ponte. Es el único de la Ribeira Sacra que forma parte de la iniciativa.

La idea, explica Regal, surgió de la Artisan Wine Attraction, una asociación formada por pequeñas bodegas de toda España unidas por la filosofía del terroir, que consiste en elaborar caldos capaces de describir los territorios donde se llevan a cabo.

Ya se ha efectuado una subasta. Regal precisó en 650 euros la cantidad de dinero recaudado para la causa. La segunda comenzará mañana. "Cada adega pon tres botellas para as subastas, que serán tres", explica el enólogo natural de Chantada, quien añade que las pujas arranca en 200 euros. Los compradores van subiendo de diez en diez hasta llegar a un punto en el que nadie ofrece más.

Cada subasta permanece abierta una semana en el perfil de Facebook del colectivo y cualquiera puede pujar por los vinos. Al hacerlo se contribuye al desarrollo de la demandada vacuna.

En la misma página de la conocida red social podrá consultarse toda la información relativa a la evolución de la subasta. Esta se irá actualizando en tiempo real.

LOTES DE 40. En cada subasta salen conjuntos de aproximadamente 40 botellas. Los pujantes pagan por todo el grupo de vinos disponible y la cantidad final se destinará íntegramente a la investigación. "Sin inversión en ciencia será imposible parar al Covid-19", destacaron responsables de la asociación promotora del plan».

En la iniciativa colaboran cinco caldos de Andalucía, uno de Andorra, seis de Valencia, once de Castilla y León, uno de Castilla La Mancha, siete de Cataluña, ocho de Galicia (incluido Neno da Ponte) y sendos vinos de Murcia, Navarra, País Vasco y Portugal.

Una larga carrera como enólogo

La de Roberto Regal es una de las caras más reconocidas del sector vinícola en Chantada, una de las subzonas en las que se divide la Ribeira Sacra. A sus espaldas hay 20 años ejerciendo como enólogo y 13 con un proyecto muy particular llamado Enonatur, a través del cual cuida parcelas de viñedo de personas que están fuera o que no pueden hacerse cargo de ellas y elabora vino con sus uvas. "A idea é botar unha man para que se cultive no maior número de terreos posible", explica Regal.



Premio. Justo una semana antes de que se decretase en España el estado de alarma por la pandemia de Covid-19 y la rutina de todos se rompiese por completo, Roberto Regal recibió una gran alegría. Neno da Ponte fue uno de los caldos premiados en la edición número 38 de la Feira do Viño de Chantada, la única que ha podido celebrarse hasta la fecha en la comarca. El jurado profesional destacó su presentación como la mejor de todo el certamen.