La oferta de la sexta edición de programa de trenes turísticos de Galicia se ampliará hasta doce itinerarios, con la incorporación de la ruta del Vino de la Ribeira Sacra por el río Miño y la ruta de los Monasterios.

Renfe, Turismo de Galicia y el Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (Inorde), han presentado este viernes en Vigo los detalles de esta sexta campaña, que se desarrollará entre el 2 de junio y el 27 de octubre.

El precio por ruta será de 40 euros para adultos, con descuentos del 15 % para grupos de diez o más personas, y 20 euros para niños de 3 a 13 años.

A Ruta do Viño Monterrei, a Ruta dos Viños do Ribeiro e Rías Baixas y la Ruta Lugo Romano sorprenderán con viajes en los que aparecerán actores caracterizados

La directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, ha señalado durante el acto de presentación en la estación de Vigo Guixar que esta iniciativa es "una de las mejores opciones" para conocer "los recursos y paisajes de Galicia".

Además de los índices de ocupación registrados en 2017, con una media del 86 % y en algunas rutas con todos los billetes agotados, Castro ha hecho votos por superar este año también la valoración media de 8,7 puntos sobre 10 conseguida entonces.

Cerca del 98 % de los viajeros de los trenes turísticos de Galicia se lo recomendarían a sus amigos, según ha revelado Castro.

El año pasado hubo viajeros de 17 países y de la práctica totalidad de las comunidades autónomas españolas.

LAS NUEVAS RUTAS. Una de las novedades de la campaña de 2018 será la ruta del Vino de la Ribeira Sacra por el río Miño (ya existía por el Sil), y que permitirá visitar convento de las Bernarda y el Ecomuseo de Arxeriz, así como la bodega Vía Romana tras un recorrido en catamarán.

La otra novedad será la ruta de los Monasterios, con visitas a los jardines del pazo de Oca, conocido popularmente como el Versalles Galego, los monasterios de Carboeiro y Oseira y la villa de O Carballiño y su afamada Iglesia de la Vera Cruz.

El resto de rutas han sido mejoradas con la introducción de novedades, como la teatralización, visitas a nuevas bodegas o un programa opcional de actividades para conocer Ferrol en profundidad.

Son la Ruta dos faros, la Ruta polos Pazos e Xardíns Históricos de Galicia, la Ruta do Viño da Ribeira Sacra do Sil, la Ruta dos Viños da Ribeira Sacra e de Valdeorras, la Ruta do Viño das Rías Baixas, la Ruta dos Viños do Ribeiro-Rías Baixas, la Ruta do Viño Monterrei, la Ruta da Lamprea, la Ruta Lugo Romano y la Ruta Ourense termal y Versalles gallego.