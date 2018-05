Por segundo año consecutivo, la temporada del Ucoga Seguros CB Chantada ha ido más allá de la liga regular. El pasado curso se alargó hasta una fase de ascenso a LEB Plata disputada en Murcia, con una vibrante final de conferencia en Santander como paso previo. En el actual, ha llegado hasta la primera ronda de la promoción de ascenso, celebrada en Gijón. El potente Zornotza vasco puso el punto y final a la historia. El epílogo se escribió este miércoles en la casa de la cultura de la villa del Asma.

El Ayuntamiento de Chantada hizo una recepción al equipo por sus méritos deportivos. Le mostró su orgullo y aplaudió un ejercicio que no necesita de un salto de categoría para ser un éxito.

"Estamos muy contentos por la temporada, sobre todo si tenemos en cuenta todo lo que ocurrió en verano", afirma el capitán del Ucoga Seguros, Manu Sánchez. El veterano pívot asturiano, que pronto cumplirá los 37 años y que llegó hace más de una década a Chantada para jugar en su conjunto de baloncesto, recuerda cómo un error federativo estuvo a punto de dejar al club fuera de la Liga EBA, después de haberse proclamado campeón de grupo y rozar el ascenso.

"Tuvo que hacerse un equipo a la carrera y, aun así, hemos dado la cara. Fue nuestro segundo play off consecutivo, por lo que solo podemos estar contentos", valora el jugador. A Manu Sánchez le toca ahora enfrentarse a la pregunta que todos en Chantada le hacen cuando acaba cada temporada. "Aún no sé si seguiré jugando. En este momento no tengo ganas de nada, porque uno acaba cansado. Cuando llega julio siempre aparece el mono de baloncesto. Entonces decidiré", dice.

A esa misma realidad tendrá que enfrentarse en un futuro próximo el Ucoga Seguros. Su presidente, José Antono García, afirma que todavía es pronto para hablar de qué jugadores se quedan y cuáles se marchan. El baloncesto chantadés ha empezado unas merecidas vacaciones.

APOYO. Para el recuerdo queda el único partido que el Ucoga Seguros CB Chantada jugó en Gijón. El Zornotza, posterior campeón de la fase, ganó al cuadro entrenado por Alberto Fafián en semifinales por 69-50, impidiéndole cumplir el sueño de jugar en la LEB Plata el curso que viene.

En las gradas del histórico Palacio de Deportes de Gijón, una expista de ACB más conocida como Palacio de Deportes de La Guía, se sentaron unos 200 vecinos de Chantada para presenciar el partido de los suyos frente al Zornotza. "Se hicieron notar, así da gusto competir. Se agradece su apoyo y el de las instituciones", indicó Manu Sánchez.