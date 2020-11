Ultramarinos Marga, 30 años de abastecimiento a Monforte

CUANDO el matrimonio formado por Margarita Ledo y Fernando Somoza dice que lleva 30 años al frente de Ultramarinos Marga, uno piensa en la gran cantidad de clientes que habrán recibido desde entonces. Tres décadas dan para mucho y ha sido necesario adaptarse a los cambios impuestos por la tiranía del paso del tiempo. Nada tiene que ver el consumo de hoy en día con el de 1990. Aún faltaba toda una década para que los productos se intercambiasen por euros en vez de por pesetas.

Sin embargo, el negocio del número 117 de la Rúa Ourense de Monforte conserva esa esencia de los establecimientos de barrio, esos que no suelen fallar a la hora de abastecerse, en este caso de alimentos. En Ultramarinos Marga hay a la venta más de 6.000 referencias (se dice pronto también) en las que prima la apuesta por la calidad y los productos autóctonos. Hay desde cortauñas a barras de pan pasando por botellas de whisky o licor café artesano.

No es algo que se haya hecho de la noche a la mañana. Margarita y Fernando hablan de la informatización como base para la evolución de su negocio. Amoldarse ha sido la clave del éxito para una tienda a la que no ha hecho cerrar ni una feroz pandemia.

Durante el confinamiento de marzo y abril, Ultramarinos Marga no dejó de abastecer a su clientela. Ahora que parece que vienen de nuevo semanas duras debido a la segunda ola del maldito covid-19, otra vez las tiendas de alimentación se presentan como grandes aliadas para hacerse con artículos de gran calidad y que no falte de nada. No es poco con los tiempos que corren.

PROXIMIDAD

En Ultramarinos Marga conocen al 80% de los clientes, lo que garantiza un trato cercano

Y como parte de esa esencia de negocio de toda la vida, adaptado a los nuevos tiempos pero clásico y tradicional, el asesoramiento está garantizado. Margarita y Fernando conocen al 80% de sus clientes por el nombre. Eso implica saber sus necesidades, pero también sus gustos, lo que sin duda ayuda a no equivocarse a la hora de comprar.

Este es uno de los puntos inquebrantables del Centro Comercial Urbano (CCU) de Monforte, al que están asociados. Ultramarinos Marga es ante todo proximidad y cercanía, un negocio con vocación de servicio y un trato familiar en el que siempre está disponible todo tipo de material fresco y de primera calidad. Una garantía de buen abastecimiento para Monforte y los alrededores incluso en épocas de pandemia.

A DOMICILIO. Los responsables de Ultramarinos Marga ofrecen el envío de pedidos a los hogares. De este servicio se benefician sobre todo personas mayores o en situación de dependencia y es muy demandado en el actual contexto de crisis sanitaria.

Aun así, es necesario comprar una cantidad determinada de productos para que Margarita y Fernando los hagan llegar a casa de quien los demanda. Es ideal en caso de tener que guardar una cuarentena o si simplemente uno prefiere no salir, aunque en este negocio se cumplen de forma escrupulosa las medidas de seguridad recomendadas para impedir contagios.

Nada más entrar al local, el consumidor se encuentra con un certificado de comercio seguro. Por supuesto, el matrimonio encargado de Ultramarinos Marga permanece todo el rato con la mascarilla puesta (su sonrisa se intuye a pesar de ella) y da la posibilidad de efectuar pagos con tarjeta de crédito. La opción de no usar dinero físico es un valor añadido a un establecimiento convertido en uno de esos héroes silenciosos que permitirán salir adelante mientras dure la pandemia.

MÁS DATOS