Las últimas tiendas de barrio de Monforte

En Monforte apenas quedan media docena de tiendas de barrio. Esos establecimientos de toda la vida donde hay de todo y que siempre te sacan de un apuro. La llegada de las grandes superficies y de las cadenas las ha relegado a un segundo plano, pero para muchos vecinos son imprescindibles.

Una de las decanas en el sector es Ultramarinos Marga, ubicada en la Rúa Ourense. Margarita Ledo y Fernando Somoza abrieron este establecimiento en 1990. "En aquel momento cerraba la tienda Rosita, que estaba en la esquina. Nosotros éramos muy jóvenes, Fernando de Escairón y yo de Chantada, pero apostamos por abrir nuestro negocio en Monforte y nos fue bien". Detalla Margarita Ledo.

Durante décadas fueron la referencia de los vecinos de toda esa vía y de los que iban hacia Piñeira, Distriz o el barrio de Cobas. La apertura de los supermercados fue mermando la clientela de manera progresiva y, en la actualidad, explica Ledo, "vienen los clientes de toda la vida, los que te conocen y saben el producto que tienes. La mayoría es gente mayor que compra a diario o varias veces a la semana. Gente joven llega poca".

En pandemia ganaron clientela pero cuando las cosas mejoraron la gente volvió a los supermercados. El momento actual es complicado. "La última subida de precios ahogó a los compradores que miran cada céntimo que gastan y van al lugar que lo ofrezca más barato. La calidad no importa tanto", detallan los tenderos.

Fernando es claro con las cuentas. "Nosotros tenemos 2.700 euros de gastos al mes en la tienda. Hay meses que cubrimos gastos y poco más", explica. La intención de la pareja es aguantar lo que se pueda, pero "si tienes pérdidas no puedes estar aguantando", añade el hombre.

Cambio de rumbo hace ocho años para Hugo Rodríguez

Sobre ese efecto ilusorio de la pandemia también habla Hugo Rodríguez, de A Tenda das Viandas, ubicada en el barrio de A Estación, en la Rúa Calvo Sotelo. "Nesa época veu moita máis xente mercar porque consideraban que era máis seguro que facelo nunha gran superficie. Usáronnos para iso porque despois volveron ao supermercado", dice.

Hugo Rodríguez abrió A Tenda das Viandas hace ocho años. Allí ya había tienda, pero los dueños se jubilaban y el vio una salida laboral. "Viña doutro sector, quedara sen traballo e non me pareceu mala idea", apunta.

Reconoce que al principio le costó, pero está contento pese a que no corren tiempos fáciles. "Aquí non entra clientela nova, é xente de toda a vida que ten a rutina de vir". Opina que estos comercios funcionan porque están muy repartidos por el territorio y todos tienen una trayectoria. "Empezar de cero sería complexo", dice.

Pablo Rodríguez en Marycielo de la Rúa Carude. A.RODIL

El traslado de Marycielo del Cardenal a Carude

Hace tres años abrió en la Rúa Carude Alimentación Marycielo, en realidad fue un traslado. La tienda llevaba años en la Rúa Cardenal y decidió mudarse. "Fue por el precio elevado del alquiler", dice Pablo Rodríguez, que trabajó con sus padres en el anterior comercio y tomó las riendas cuando se jubilaron. Explica que está contento porque es una zona tranquila en la que no había tienda y la gente agradece tener un sitio como este de mano.

Agrobicas, un clásico de Os Chaos

En la Praza de Os Chaos está otro clásico, Alimentación Agrobicas, carnicería Carliños.

La referencia de este negocio es Teresa Vázquez que hace 18 años tomó el relevo de su tía, la primera propietaria de la tienda, y le añadió al ultramarinos la carnicería que ya gestionaba a un par de portales de distancia. "Xuntamos todo nun, a carnicería que tiñamos e a tenda da miña tía", señala.

A Teresa Vázquez le ayuda su hija, Bea de la Fuente Vázquez. Explican que su clientela es la de toda la vida. Gente que vive en la zona, la mayoría no tiene coche y hace la compra a pie. "A xente nova prefire ir ao supermercado", comenta Teresa, "aquí non hai espazo para aparcar e iso non axuda", matiza. Su hija espera seguir con el negocio familiar porque considera que es un servicio bueno para el barrio y que la gente confía en su producto, especialmente, en la carne.

Teresa Vázquez y su hija Bea, en Agrobicas. A.RODIL

Da Nosa Terra dio el relevo a la Tienda Laura con imagen renovada

En el barrio de O Morín funciona Da Nosa Terra, un establecimiento creado en 2017 que llevan las hermanas Ana y María López. Sus padres regentaron la Tienda Laura más de tres décadas y cuando se jubilaron, las hijas abrieron un local enfrente muy moderno en el que hay alimentación, frutería y carnicería.

Una presentación cuidada y la calidad les han servido para ganarse la confianza de los vecinos y también de nuevos clientes, "que lles gusta o noso estilo de tenda", dicen.



La calidad y el trato muy cercano, armas para competir

Explican Margarita Ledo que ellos solo pueden competir en base a la calidad. Especialmente de la carne y la fruta. "Fernando va buscar el producto fresco a diario. Traemos el mejor y aquí, en tienda, lo servimos nosotros mismos, la gente no manosea la fruta", añade Margarita Ledo. "Esa calidad es lo que nos permite seguir, en precio no podemos competir". Algo que también apuntan Ana y María López, de Da Nosa Terra.

Hugo Rodríguez, de A Tenda das Viandas, añade que el trato cercano es la otra variable que les permite funcionar. "Ves os clientes a diario, sabes o que lles gusta, lévaslles a mercadoría á casa se o precisan. É iso o que valoran". Margarita Ledo añade que son como una familia, cuando falta un cliente habitual ya están alerta por si pudo pasarle algo o si necesita que le lleven algo.