Alberto Fafián seguirá en el banquillo del Ucoga Seguros CB Chantada

Alberto Fafián renueva como entrenador del Ucoga Seguros CB Chantada, en la que será su decimoséptima temporada y la octava de su tercera etapa al frente del equipo. El técnico natural de Chantada es uno de los grandes artífices de los éxitos del club en la Liga EBA, con el que ha conseguido todos sus logros.

Tras proclamarse campeón de Liga en la fase regular y jugar la fase de ascenso a LEB Plata en Huelva la pasada campaña, Fafián y los suyos tratarán de situarse de nuevo en lo más alto de la tabla. La entidad trabaja para conformar la plantilla más competitiva posible.

O primeiro anuncio é o habitual (e non por iso menos importante): Alberto Fafián (@fafichantada) segue como adestrador do CB Chantada, cumprindo a súa 17ª tempada aos mandos do equipo!#cbchantada #imoslobos🐺❤️ pic.twitter.com/1i1F4Y1ACB