El turismo confía en un buen agosto tras un mes que no contentó a todos

El sector turístico de la Ribeira Sacra espera un buen mes de agosto, según las previsiones proporcionadas desde el consorcio de turismo. En este momento, indican desde la entidad, la ocupación de los diferentes alojamientos "é, no seu conxunto, un 11% superior á do 2022". Esperan que los hoteles de tres y cuatro estrellas acaben el mes con un 76% de ocupación media, mientras que las viviendas de uso turístico y las casas rurales podrían alcanzar el 88 y el 90 por ciento, respectivamente.

Hasta un 19% se espera que crezcan los negocios de la categoría de otros alojamientos, que incluye hoteles de una y dos estrellas, albergues, pensiones, apartamentos turísticos y cámpings.

Todo ello tras un julio que, según datos provisionales del consorcio, "rematou cun 85% das prazas ocupadas". Se trata, apuntan, "dun 15% máis que as previsións que os responsables dos establecementos tiñan a finais do mes pasado". Sin embargo, el sabor es ben algunos establecimientos consultados.

Desde el hotel Cardenal de Monforte califican de "raro" el mes que acabamos de dejar atrás, pues notaron "menos gente". Estos días, este establecimiento supera el 85% de ocupación y la próxima semana y durante las fiestas estarán llenos, pero, con las reservas que tienen en este momento, los últimos días del mes registrarán un nuevo descenso.

En el Parador de Turismo no quedan habitaciones libres esta semana. Así seguirá buena parte del mes, salvo los últimos cuatro días, cuando, según la demanda que tienen actualmente, caerán al 70% de ocupación.

Menos optimistas son en el hotel Mogay de Chantada. Tras una segunda quincena de julio "floja", esperan quedarse entre el 60 y el 70 por ciento de ocupación este mes, por debajo del pasado año.

Locales de hostelería de Monforte coinciden en que en julio tuvieron menos trabajo de lo esperado. Con el inicio de agosto esperan que crezca el número de turistas y confían en que las fiestas de la ciudad, que se celebrarán entre el 11 y el 16, sirvan de reclamo.

Otros negocios, como Aba Sacra, que tiene un restaurante y un tren turístico en Doade (Sober), también consideran que julio fue "tranquilo" y perciben que agosto comienza mejor.

Perfil del visitante

En el hotel Mogay reciben, sobre todo, turistas gallegos. En el Cardenal, por la contra, la mayoría de huéspedes proceden de otras comunidades. Destacan los de Madrid y el País Vasco, seguidos de los catalanes.

Sea cual sea su procedencia, apenas varían sus intereses: gastronomía y paisaje. El románico, los miradores o el catamarán suelen figurar en sus itinerarios.

Sí parece cambiar la duración de las estancias, que ahora "son más cortas, de una o dos noches, cuando pasaban cuatro o cinco", dicen desde el Cardenal. Desde el consorcio detallan que apenas "hai diferenzas na ocupación entre a semana e as fins de semana".

El geoparque: una figura que ya es conocida

El geoparque Montañas do Courel está registrando "moita afluencia, máis que o ano pasado". Al menos, eso es lo que percibe el técnico de la oficia municipal de turismo de Quiroga, Alejandro López, que destaca que es el País Vasco la comunidad que aporta más visitantes. Constata además que el geoparque "é cada vez máis coñecido e a xente xa nos pregunta directamente por el". López indica que muchos se marchan impresionados al descubrir "o noso patrimonio natural", pero también los productos típicos. "Sorpréndelles que haxa tradición de producir aceite", cuenta.



Turismo internacional: Buena parte de los turistas que llegan a la Ribeira Sacra desde fuera de España lo hacen a través del Camino de Invierno. Una ruta xacobea que, haciendo honor a su nombre, baja su afluencia durante el verano, por culpa del calor. "O número de peregrinos que pasa agora por esta zona non ten nada que ver co da primavera", puntualiza el técnico de la oficina de turismo de Quiroga. Desde el Mogay de Chantada aseguran que el turismo internacional todavía representa "un porcentaje insignificante" entre sus huéspedes.