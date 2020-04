Turespaña estudia restaurar parte de la muralla medieval de Monforte

El Instituto de Turismo de España (Turespaña), que tutela los paradores nacionales, envió a finales de 2019 a un equipo de especialistas para analizar el estado en el que se encuentra una parte de la muralla medieval de Monforte, la que está integrada en el entorno del Parador de San Vicente do Pino. La idea es rehabilitar un tramo, el comprendido entre la Torre da Homenaxe y un cubo de la muralla que se conoce con el nombre de Os Cregos.

La llegada de esos técnicos se produjo después de que el alcalde monfortino, José Tomé, hablase con el director de Turespaña, Óscar López, para hacerle ver la importancia de recuperar la parte de la fortaleza propiedad de este organismo.

Tras la toma de datos, se procede a la elaboración de un estudio sobre las intervenciones que serían preciso acometer y valorar su coste.

Tomé habló de la importancia de que Turespaña asumiese la rehabilitación de este tramo, pues cree que serviría para "abrir o camiño a outros futuros traballos na mesma liña e por en valor dunha vez por todas a única fortaleza medieval que segue en pé en Galicia". destacó.

Y es que el equipo de gobierno monfortino insiste desde el verano de 2017 ante la Consellería de Cultura en la necesidad de llevar a cabo trabajos de rehabilitación en la muralla, sobre todo apoyándose en un estudio existente desde hace doce años en el que se recoge que hay zonas en las que la intervención no sería excesivamente costosa. No obstante, desde Cultura no se han mostrado dispuestos a analizar cómo se podría llevar a cabo la intervención.