Os Trollos suma 28 árbores plantados por 500 nenos no Día dos Bosques

O viveiro forestal dos Trollos, en Bóveda, foi este venres escenario dun dos actos centrais do Día Internacional dos Bosques en Galicia. Acudiron uns 500 nenos de nove centros escolares de concellos do territorio xestionado polo Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Ribeira Sacra-Courel, que celebraron a xornada coa plantación de 28 árbores.

Ao acto asistiu o conselleiro do Medio Rural, José González. Dende o departamento da Xunta que el dirixe situaron en preto de 15.000 as plantas de frondosas procedentes dos viveiros administrados polo Goberno galego para conmemorar estes actos en toda a comunidade.

Os colexios asistentes foron os monfortinos Ferroviario e CEIP Plurilingüe de Monforte de Lemos, o Ricardo Gasset (O Incio), o Rosalía de Castro (Bóveda), o de San Clodio (Ribas de Sil), o Virxe do Carme (Sober), o de Quiroga, o Eduardo Cela Vila (Triacastela) e o de Samos.

Os alumnos tamén construíron un insectario, colleitaron landras e asistiron a unha demostración do funcionamento de motobombas e outro tipo de maquinaria.

O conselleiro estivo acompañado polo director xeral de Planificación e Ordenación Forestal, José Luis Chan; e o alcalde de Bóveda, José Manuel Arias; entre outros rexedores das vilas representadas polos centros.

En cifras: máis dun cento de especies en Bóveda

No viveiro dos Trollos hai máis dun cento de especies diferentes de árbores e arbustos e as instalacións están acondicionadas para recibir visitantes e realizar actividades de divulgación. A Xunta situou en 600.000 euros a cantidade de diñeiro investida no período comprendido entre os anos 2019 e 2024.

Máis datos

Segundo Medio Rural, en Galicia hai na actualidade máis de 550.000 hectáreas de monte ordenado, o que supón "un 45% máis do marcado polo Plan Forestal para o remate de 2025, que fixaba un obxectivo de 380.000 hectáreas»"logo de destinar nas últimas convocatorias 7,5 millóns en axudas. 1,5 millóns Son as hectáreas arboradas que hai agora mesmo en Galicia, segundo datos da Xunta. Delas aprovéitanse cada ano uns dez millóns de metros cúbicos de madeira.