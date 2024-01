El tren turístico Aba Sacra recupera la actividad este jueves después del parón del mes de enero y el objetivo de Antonio Rodríguez, su promotor, es superar los 9.000 viajeros que usaron el servicio en 2023.

"Este 2024 el tren cumple 15 años de vida y desde el inicio tuvimos un crecimiento continuado. Los primeros años de actividad movíamos unos 2.000 viajeros y en 2023 llegamos a los 9.000, el reto para este nuevo ejercicio es superar esa cifra", explicó Rodríguez.

Para el primer día de salida ya hay algunas reservas y el fin de semana ya cuentan con las visitas de algunos grupos, especialmente el sábado. "Aquí hay dos picos de trabajo. El primero es Semana Santa. El segundo, son los meses de verano. La temporada estival para nosotros se alarga hasta terminar octubre porque es la época de las vendimias y el buen tiempo se aguanta bastante, así que la gente siguen viniendo. Febrero es un mes tímido, de tránsito, pero si viene soleado también ayuda", explica el empresario.

El tren parte de la población de Doade, en el municipio de Sober, y recorre los viñedos de la ribera de Amandi (subzona de la Ribeira Sacra) por pistas a las que de otra forma no es fácil acceder para los turistas. Ello posibilita que el viajero se acerque a las parcelas y disfrute del paisaje de la ribera del Sil en primera línea.

El trayecto ordinario se alarga hora y media, pero hay la posibilidad de incluir en el recorrido una pequeña cata y visita a una bodega que suma otra hora más a la iniciativa. "En ese sentido, el cliente puede elegir un poco el tipo de viaje que quiera", explica Antonio Rodríguez. Cada día una salida de mañana y otra de tarde y el convoy cuenta con 56 plazas.

Apto para todas las edades

"El perfil del viajero es el del turista nacional que se acerca por primera vez a la zona o que ya tiene alguna referencia previa. También hay una presencia importante de los viajeros procedentes de Portugal", señala Rodríguez, que añade que el tren es apto para viajeros de todas las edades

El globo espera por los permisos

En el año 2019 la empresa que gestiona el tres turístico, Aba Sacra, y la bodega Regina Viarum presentaron un proyecto para realizar viajes en globo cautivo, es decir, que asciende del suelo y vuelve a bajar al mismo punto. Estaría anclado, no se desplazaría, pero permitiría unas vistas únicas de toda la zona. Al proyecto se sumó en 2021 el restaurante Merenzao, de Adega Petrón, y se diseñó un paquete especial para que el cliente recorriese esa zona de la Ribeira Sacra. Antonio Rodríguez explicó este lunes que todavía no han logrado fijar una fecha para que comience esa iniciativa porque se están encontrando distintas trabas. "De una lado tenemos que gestionar permisos ante distintas administraciones y algunos están tardando más de lo previsto. Además, no encontramos personal para que pilote el globo", comentó.